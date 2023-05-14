Герой РФ Никишин заявил о провале первого этапа контрнаступления ВСУ

14 мая 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогли прорвать оборону российской армии в зоне спецоперации (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили первый этап контрнаступления, поскольку российская армия удержала свои позиции. Об этом URA.RU заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин. «Действия последних двух суток, объективности ради, можно с определенным ограничением воспринимать как начальный этап контрнаступательных действий. По сути, на широком фронте ВСУ ротными тактическими группами прощупали активность обороны, попытались вскрыть места расположений огневых средств, систему обороны переднего края и результативно прощупать слабые места. Ничего из этого не получилось. Все, включая переднюю линию обороны так называемого предполья, российские вооруженные силы удержали. Уничтожено результативное количество натовской техники, что говорит об устойчивости нашей обороны», — сказал Александр Никишин. «Чтобы подтвердить слабый эффект начала первого этапа так называемого контрнаступа, надо понять, что российские военно-космические силы, артиллерийские соединения не позволяют группироваться в походный, а тем более в предбоевой или боевой порядок тем частям, которые для этого предназначены. Они в этой ситуации поражаются», — добавил герой России. Кроме того, объяснил он, российская армия наносит точечные ракетные удары по обеспечению ВСУ. «Достаточно уверенно разведываются цели и поражаются складские запасы. Мы видим, что в ряде населенных пунктов взрывы продолжаются до 15 часов. Это говорит о том, что прилет дешевого беспилотника „Герань“ был достаточно эффективным и позволяет не дать возможность сформировать правильно боевые порядки», — заключил собеседник агентства. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России смогли отразить 26 атак ВСУ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что попытка провести контрнаступление обернется для украинской армии огромными потерями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили первый этап контрнаступления, поскольку российская армия удержала свои позиции. Об этом URA.RU заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин. «Действия последних двух суток, объективности ради, можно с определенным ограничением воспринимать как начальный этап контрнаступательных действий. По сути, на широком фронте ВСУ ротными тактическими группами прощупали активность обороны, попытались вскрыть места расположений огневых средств, систему обороны переднего края и результативно прощупать слабые места. Ничего из этого не получилось. Все, включая переднюю линию обороны так называемого предполья, российские вооруженные силы удержали. Уничтожено результативное количество натовской техники, что говорит об устойчивости нашей обороны», — сказал Александр Никишин. «Чтобы подтвердить слабый эффект начала первого этапа так называемого контрнаступа, надо понять, что российские военно-космические силы, артиллерийские соединения не позволяют группироваться в походный, а тем более в предбоевой или боевой порядок тем частям, которые для этого предназначены. Они в этой ситуации поражаются», — добавил герой России. Кроме того, объяснил он, российская армия наносит точечные ракетные удары по обеспечению ВСУ. «Достаточно уверенно разведываются цели и поражаются складские запасы. Мы видим, что в ряде населенных пунктов взрывы продолжаются до 15 часов. Это говорит о том, что прилет дешевого беспилотника „Герань“ был достаточно эффективным и позволяет не дать возможность сформировать правильно боевые порядки», — заключил собеседник агентства. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России смогли отразить 26 атак ВСУ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что попытка провести контрнаступление обернется для украинской армии огромными потерями.