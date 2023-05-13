Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил, где активизировались силы ВСУ Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ активизировались только на определенных участках фронта 13 мая 2023 в 23:23 Размер текста - 17 + ВСУ активизировались не по всей линии фронта Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались не по всей линии фронта, а лишь на определенных его участках. Об этом сообщил заместитель командующего вторым армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка. На нашем участке обстановка абсолютно подконтрольная», — цитирует слова Алаудинова ТАСС. Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщал, что ВСУ активизировались на всей линии боевого соприкосновения. Он уточнил, что украинские бойцы пытаются найти слабые места в российской обороне. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались не по всей линии фронта, а лишь на определенных его участках. Об этом сообщил заместитель командующего вторым армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка. На нашем участке обстановка абсолютно подконтрольная», — цитирует слова Алаудинова ТАСС. Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщал, что ВСУ активизировались на всей линии боевого соприкосновения. Он уточнил, что украинские бойцы пытаются найти слабые места в российской обороне. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям