13 мая 2023

В Свердловскую область прибыли десантники из Бурятии для тушения лесных пожаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, чп, пожарные машины, пожарный в каске
Десантники усилят группировку специалистов по борьбе с природными пожарами Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловскую область прибыла группа десантников из Бурятии для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

«На Средний Урал из Бурятии прибыла группа десантников. Они усилят группировку специалистов по борьбе с природными пожарами», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что на Среднем Урале за сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами. Также агентство рассказывало, что на территорию Свердловской области 14 мая прибудет 150 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана», которые до этого тушили пожары в Забайкальском крае и Курганской области.

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В Свердловскую область прибыла группа десантников из Бурятии для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области. «На Средний Урал из Бурятии прибыла группа десантников. Они усилят группировку специалистов по борьбе с природными пожарами», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что на Среднем Урале за сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами. Также агентство рассказывало, что на территорию Свердловской области 14 мая прибудет 150 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана», которые до этого тушили пожары в Забайкальском крае и Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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