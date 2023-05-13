В Свердловскую область прибыли десантники из Бурятии для тушения лесных пожаров. Фото

14 мая 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Десантники усилят группировку специалистов по борьбе с природными пожарами Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловскую область прибыла группа десантников из Бурятии для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области. «На Средний Урал из Бурятии прибыла группа десантников. Они усилят группировку специалистов по борьбе с природными пожарами», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что на Среднем Урале за сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами. Также агентство рассказывало, что на территорию Свердловской области 14 мая прибудет 150 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана», которые до этого тушили пожары в Забайкальском крае и Курганской области. Фото: telegram-канал «Свердловский пул» Фото: telegram-канал «Свердловский пул» Фото: telegram-канал «Свердловский пул»

В Свердловскую область прибыла группа десантников из Бурятии для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области. «На Средний Урал из Бурятии прибыла группа десантников. Они усилят группировку специалистов по борьбе с природными пожарами», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что на Среднем Урале за сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами. Также агентство рассказывало, что на территорию Свердловской области 14 мая прибудет 150 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана», которые до этого тушили пожары в Забайкальском крае и Курганской области.