Офшорным компаниям запретили получать субсидии в Екатеринбурге

15 мая 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Иностранные компании не смогут рассчитывать на субсидии из-за благоустройства дворов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменение в постановление о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству. В новой редакции документа он расширил категорию иностранных компаний, которые не смогут претендовать на субсидии по благоустройству дворов, добавив пункт про офшорные компании. Постановление опубликовано на официальном портале Екатеринбурга. «Постановляю: подпункт 5 пункта 12 приложения изложить в следующей редакции — организация не должна являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Минфином РФ перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов…», — говорится в постановлении. В предыдущей редакции про оффшоры речь не шла. Помимо этого изменения в постановление внесли еще ряд других, в том числе, расширили действие программы по субсидиям до 2027 года (в предыдущей редакции — до 2024 года).

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменение в постановление о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству. В новой редакции документа он расширил категорию иностранных компаний, которые не смогут претендовать на субсидии по благоустройству дворов, добавив пункт про офшорные компании. Постановление опубликовано на официальном портале Екатеринбурга. «Постановляю: подпункт 5 пункта 12 приложения изложить в следующей редакции — организация не должна являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Минфином РФ перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов…», — говорится в постановлении. В предыдущей редакции про оффшоры речь не шла. Помимо этого изменения в постановление внесли еще ряд других, в том числе, расширили действие программы по субсидиям до 2027 года (в предыдущей редакции — до 2024 года).