Жители Екатеринбурга и Челябинска пытались нелегально вывезти 100 тонн нефрита за 100 млн рублей

Уральские самоцветы пользуются спросом за рубежом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга и Челябинска создали преступную группу для нелегального вывоза за рубеж нефрита со свердловских месторождений. Контрабандисты намеревались переправить в Китай 100 тонн полудрагоценного камня стоимостью 100 миллионов рублей, но были пойманы уральскими таможенниками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Преступную схему по вывозу нефрита за рубеж разработали четверо россиян, проживающих в Екатеринбурге и Челябинске. Злоумышленники планировали перевозить полудрагоценный камень грузовыми автомобилями в Беларусь, гже его должны были оформить через подставную фирму с изменением страны происхождения товара. Затем члены банды намеревались переправить полудрагоценный камень по поддельным документам в Китай», — рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Первая партия нефрита была задержана на территории Челябинской области. Ее вес составил 13 тонн, а цена — более 12 миллионов рублей. Во время оперативно-разыскных мероприятий было найдено еще 87 тонн минерала. Самоцветы добыты на месторождениях Свердловской области, уточнили в таможне.

Все члены банды на данный момент установлены, возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной преступной группой». Контрабандистам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Нефрит намеревались вывозить с Урала целыми грузовыми вагонами Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Полудрагоценный камень был добыт на месторождениях Свердловской области Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Контрабандисты создали преступную группу и разработали схему вывоза стратегически важного товара Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления