Банда контрабандистов попалась на вывозе в Китай уральских самоцветов. Фото

Жители Екатеринбурга и Челябинска пытались нелегально вывезти 100 тонн нефрита за 100 млн рублей
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Презентация полукилограмового изумруда на Мариинском прииске. Екатеринбург, драгоценные камни, огранка, ювелирка, изумруды, изумруд, драгоценный камень, ювелир, очистка, ювелирная работа
Уральские самоцветы пользуются спросом за рубежом (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга и Челябинска создали преступную группу для нелегального вывоза за рубеж нефрита со свердловских месторождений. Контрабандисты намеревались переправить в Китай 100 тонн полудрагоценного камня стоимостью 100 миллионов рублей, но были пойманы уральскими таможенниками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Преступную схему по вывозу нефрита за рубеж разработали четверо россиян, проживающих в Екатеринбурге и Челябинске. Злоумышленники планировали перевозить полудрагоценный камень грузовыми автомобилями в Беларусь, гже его должны были оформить через подставную фирму с изменением страны происхождения товара. Затем члены банды намеревались переправить полудрагоценный камень по поддельным документам в Китай», — рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Первая партия нефрита была задержана на территории Челябинской области. Ее вес составил 13 тонн, а цена — более 12 миллионов рублей. Во время оперативно-разыскных мероприятий было найдено еще 87 тонн минерала. Самоцветы добыты на месторождениях Свердловской области, уточнили в таможне.

Все члены банды на данный момент установлены, возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной преступной группой». Контрабандистам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Нефрит намеревались вывозить с Урала целыми грузовыми вагонами
Нефрит намеревались вывозить с Урала целыми грузовыми вагонами
Фото:

Полудрагоценный камень был добыт на месторождениях Свердловской области
Полудрагоценный камень был добыт на месторождениях Свердловской области
Фото:
Контрабандисты создали преступную группу и разработали схему вывоза стратегически важного товара
Контрабандисты создали преступную группу и разработали схему вывоза стратегически важного товара
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Жители Екатеринбурга и Челябинска создали преступную группу для нелегального вывоза за рубеж нефрита со свердловских месторождений. Контрабандисты намеревались переправить в Китай 100 тонн полудрагоценного камня стоимостью 100 миллионов рублей, но были пойманы уральскими таможенниками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Преступную схему по вывозу нефрита за рубеж разработали четверо россиян, проживающих в Екатеринбурге и Челябинске. Злоумышленники планировали перевозить полудрагоценный камень грузовыми автомобилями в Беларусь, гже его должны были оформить через подставную фирму с изменением страны происхождения товара. Затем члены банды намеревались переправить полудрагоценный камень по поддельным документам в Китай», — рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. Первая партия нефрита была задержана на территории Челябинской области. Ее вес составил 13 тонн, а цена — более 12 миллионов рублей. Во время оперативно-разыскных мероприятий было найдено еще 87 тонн минерала. Самоцветы добыты на месторождениях Свердловской области, уточнили в таможне. Все члены банды на данный момент установлены, возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной преступной группой». Контрабандистам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
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