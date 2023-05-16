Вильфанд: в Пермский край придут заморозки

Вильфанд: в Прикамье ожидаются заморозки до минус 2 градусов

17 мая 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

В Прикамье ожидаются заморозки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Прикамье в ближайшие дни ожидается холодная погода. В крае прогнозируются заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В нескольких регионах России похолодает. Так в Башкирии, Пермском крае и Челябинской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов», — уточнил Вильфанд. По данным метеорологов из-за теплой погоды в апреле и начале мая, в Прикамье начался пожароопасный сезон. При этом, как ранее писало URA.RU, весеннее половодье на реках Пермского края оказалось одним из самых низких в истории наблюдений. Аномально низкий уровень воды наблюдается в Камском водохранилище — на 1,5 метра ниже нормы.

В Прикамье в ближайшие дни ожидается холодная погода. В крае прогнозируются заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В нескольких регионах России похолодает. Так в Башкирии, Пермском крае и Челябинской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов», — уточнил Вильфанд. По данным метеорологов из-за теплой погоды в апреле и начале мая, в Прикамье начался пожароопасный сезон. При этом, как ранее писало URA.RU, весеннее половодье на реках Пермского края оказалось одним из самых низких в истории наблюдений. Аномально низкий уровень воды наблюдается в Камском водохранилище — на 1,5 метра ниже нормы.