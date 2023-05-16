16 мая 2023

Вильфанд: в Пермский край придут заморозки

Вильфанд: в Прикамье ожидаются заморозки до минус 2 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
В Прикамье ожидаются заморозки Фото:

В Прикамье в ближайшие дни ожидается холодная погода. В крае прогнозируются заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В нескольких регионах России похолодает. Так в Башкирии, Пермском крае и Челябинской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов», — уточнил Вильфанд.

По данным метеорологов из-за теплой погоды в апреле и начале мая, в Прикамье начался пожароопасный сезон. При этом, как ранее писало URA.RU, весеннее половодье на реках Пермского края оказалось одним из самых низких в истории наблюдений. Аномально низкий уровень воды наблюдается в Камском водохранилище — на 1,5 метра ниже нормы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Прикамье в ближайшие дни ожидается холодная погода. В крае прогнозируются заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В нескольких регионах России похолодает. Так в Башкирии, Пермском крае и Челябинской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов», — уточнил Вильфанд. По данным метеорологов из-за теплой погоды в апреле и начале мая, в Прикамье начался пожароопасный сезон. При этом, как ранее писало URA.RU, весеннее половодье на реках Пермского края оказалось одним из самых низких в истории наблюдений. Аномально низкий уровень воды наблюдается в Камском водохранилище — на 1,5 метра ниже нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...