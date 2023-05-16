Il Fatto Quotidian: Зеленский сделал неудачный подарок Папе Римскому

17 мая 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Зеленский подарил Папе Римскому икону Богоматери с закрашенным черной краской Христом-младенцем Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подарил Папе Римскому Франциску во время визита в Рим икону Богоматери с закрашенным черной краской Христом-младенцем. Об этом сообщил итальянский историк Ла Валле, отметив, что этот подарок оказался неудачным, так как для христиан «потеря» Иисуса означает отсутствие смысла существования церкви. «Врученная понтифику икона Богоматери с закрашенным черной краской Христом-младенцем „должна была символизировать ‚потерю‘ украинских детей“. Однако для всех христиан „потеря“ Иисуса означает утрату Мессии и смысла существования самой церкви», — передает слова историка итальянское издание Il Fatto Quotidiano. Издание также отмечает, что Папа Римский также сделал подарок украинскому лидеру. Он вручил Зеленскому бронзовую оливковую ветвь, которая является символом мира. Историк Ла Валле отметил, что Украина отказалась от помощи Рима в мирных переговорах для прекращения конфликта с РФ. Ранее Папа Римский Франциск попросил РФ и украинскую сторону отказаться от наступлений в зоне СВО. Он также предложил установить перемирие между странами. В ответ на это предложение Зеленский ответил, что Украина не нуждается в посредниках для решения этого вопроса.

Президент Украины Владимир Зеленский подарил Папе Римскому Франциску во время визита в Рим икону Богоматери с закрашенным черной краской Христом-младенцем. Об этом сообщил итальянский историк Ла Валле, отметив, что этот подарок оказался неудачным, так как для христиан «потеря» Иисуса означает отсутствие смысла существования церкви. «Врученная понтифику икона Богоматери с закрашенным черной краской Христом-младенцем „должна была символизировать ‚потерю‘ украинских детей“. Однако для всех христиан „потеря“ Иисуса означает утрату Мессии и смысла существования самой церкви», — передает слова историка итальянское издание Il Fatto Quotidiano. Издание также отмечает, что Папа Римский также сделал подарок украинскому лидеру. Он вручил Зеленскому бронзовую оливковую ветвь, которая является символом мира. Историк Ла Валле отметил, что Украина отказалась от помощи Рима в мирных переговорах для прекращения конфликта с РФ. Ранее Папа Римский Франциск попросил РФ и украинскую сторону отказаться от наступлений в зоне СВО. Он также предложил установить перемирие между странами. В ответ на это предложение Зеленский ответил, что Украина не нуждается в посредниках для решения этого вопроса.