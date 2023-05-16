Ежегодная акция «Майская прогулка» находится под угрозой срыва. От лица министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева организаторам направили рекомендацию — перенести мероприятие из-за бушующих в регионе пожаров.
«Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев рекомендовал организаторам „Майской прогулки-2023“ перенести мероприятие. В лесах до сих пор действует особый противопожарный режим, запрет на посещение лесопарков не был отменен», — сообщает telegram-канал «Не для протокола».
В документе подчеркивается, что представители «Майской прогулки» не смогут «в полной мере обеспечить соблюдение участниками особого противопожарного режима». Также рекомендуется прислушаться к советам врачей, которые просят как можно меньше находиться на воздухе во время смога.
Сами организаторы акции в социальных сетях спешат успокоить участников. «Мы готовим мероприятие по плану на 21 мая. Если что-то будет меняться (мы не в силах контролировать погоду), все новости появятся в группе», — написали в одном из комментариев представители «Майской прогулки».
Корреспондентом URA.RU был направлен запрос в департамент информационной политики с целью подтвердить достоверность документа. На момент публикации ответ не поступил.
Ежегодная акция «Майская прогулка» находится под угрозой срыва. От лица министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева организаторам направили рекомендацию — перенести мероприятие из-за бушующих в регионе пожаров. «Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев рекомендовал организаторам „Майской прогулки-2023“ перенести мероприятие. В лесах до сих пор действует особый противопожарный режим, запрет на посещение лесопарков не был отменен», — сообщает telegram-канал «Не для протокола». В документе подчеркивается, что представители «Майской прогулки» не смогут «в полной мере обеспечить соблюдение участниками особого противопожарного режима». Также рекомендуется прислушаться к советам врачей, которые просят как можно меньше находиться на воздухе во время смога. Сами организаторы акции в социальных сетях спешат успокоить участников. «Мы готовим мероприятие по плану на 21 мая. Если что-то будет меняться (мы не в силах контролировать погоду), все новости появятся в группе», — написали в одном из комментариев представители «Майской прогулки». Корреспондентом URA.RU был направлен запрос в департамент информационной политики с целью подтвердить достоверность документа. На момент публикации ответ не поступил. Ранее стало известно, что «Майская прогулка» оказалась под угрозой срыва из-за сильного смога, который вызван пожарами в Свердловской области. Организаторы мероприятия пригласили присутствовать спасателей МЧС России с противопожарными ранцами на контрольных пунктах в лесу, чтобы избежать новых очагов возгорания или быстро их потушить.