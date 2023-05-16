Свердловский министр рекомендовал организаторам временно забыть о «Майской прогулке». Документ

Свердловский министр Кудрявцев рекомендовал организаторам перенести «Майскую прогулку» из-за пожаров

17 мая 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Отменять ли «Майскую прогулку», станет известно ближе к мероприятию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ежегодная акция «Майская прогулка» находится под угрозой срыва. От лица министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева организаторам направили рекомендацию — перенести мероприятие из-за бушующих в регионе пожаров. «Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев рекомендовал организаторам „Майской прогулки-2023“ перенести мероприятие. В лесах до сих пор действует особый противопожарный режим, запрет на посещение лесопарков не был отменен», — сообщает telegram-канал «Не для протокола». В документе подчеркивается, что представители «Майской прогулки» не смогут «в полной мере обеспечить соблюдение участниками особого противопожарного режима». Также рекомендуется прислушаться к советам врачей, которые просят как можно меньше находиться на воздухе во время смога. Сами организаторы акции в социальных сетях спешат успокоить участников. «Мы готовим мероприятие по плану на 21 мая. Если что-то будет меняться (мы не в силах контролировать погоду), все новости появятся в группе», — написали в одном из комментариев представители «Майской прогулки». Корреспондентом URA.RU был направлен запрос в департамент информационной политики с целью подтвердить достоверность документа. На момент публикации ответ не поступил. Ранее стало известно, что «Майская прогулка» оказалась под угрозой срыва из-за сильного смога, который вызван пожарами в Свердловской области. Организаторы мероприятия пригласили присутствовать спасателей МЧС России с противопожарными ранцами на контрольных пунктах в лесу, чтобы избежать новых очагов возгорания или быстро их потушить. Фото: telegram-канал «Не для протокола» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ежегодная акция «Майская прогулка» находится под угрозой срыва. От лица министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева организаторам направили рекомендацию — перенести мероприятие из-за бушующих в регионе пожаров. «Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев рекомендовал организаторам „Майской прогулки-2023“ перенести мероприятие. В лесах до сих пор действует особый противопожарный режим, запрет на посещение лесопарков не был отменен», — сообщает telegram-канал «Не для протокола». В документе подчеркивается, что представители «Майской прогулки» не смогут «в полной мере обеспечить соблюдение участниками особого противопожарного режима». Также рекомендуется прислушаться к советам врачей, которые просят как можно меньше находиться на воздухе во время смога. Сами организаторы акции в социальных сетях спешат успокоить участников. «Мы готовим мероприятие по плану на 21 мая. Если что-то будет меняться (мы не в силах контролировать погоду), все новости появятся в группе», — написали в одном из комментариев представители «Майской прогулки». Корреспондентом URA.RU был направлен запрос в департамент информационной политики с целью подтвердить достоверность документа. На момент публикации ответ не поступил. Ранее стало известно, что «Майская прогулка» оказалась под угрозой срыва из-за сильного смога, который вызван пожарами в Свердловской области. Организаторы мероприятия пригласили присутствовать спасателей МЧС России с противопожарными ранцами на контрольных пунктах в лесу, чтобы избежать новых очагов возгорания или быстро их потушить.