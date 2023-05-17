Глава «Вектора», разработавшего «ЭпиВакКорону», лишился должности

Центр «Вектор» разрабатывал вакцину «ЭпиВакКорону» от короновируса
Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов уволен со своего поста. «Интерфакс» передает, что он уволен в связи с утратой доверия. Научный центр занимался разработкой вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавируса.
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