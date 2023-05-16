Свердловские археологи занялись поисками второго Шигирского идола

Возле «Екатеринбург-ЭКСПО» археологи начали раскопки в поисках сакральных предметов

17 мая 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Шигирский идол до сих пор вызывает споры в среде ученых Фото: Анна Майорова © URA.RU Недалеко от «Екатеринбург-ЭКСПО» планируют найти сакральные предметы из дерева, которые будут походить на Шигирского идола. Раскопки в районе строительства кампуса Уральского федерального университета уже проводит более 60 человек. Об это заявил старший научный сотрудник группы охранных археологических исследований Института истории и археологии УрО РАН Сергей Чаиркин. «Мы проводим раскопки в Карасьеозерском торфянике — в его зоне находится всем известны МВЦ „Екатеринбург-ЭКСПО“, а в древности там было озеро с островом в центре, на котором жили люди», — поделился Чаиркин. По его словам, в 2023 году предстоит обработать около 11 тысяч квадратных метров. Во время прошлых раскопок ученые находили керамику эпохи неолита и поздней «бронзы», а в этом году они уже обнаружили наконечник дротика, монету 1841 года, железный топор XIX века, загадочный для археологов предмет — «утюжок», который, по мнению Чаиркина, явно был каким-то сакральным предметом. «Часть памятника уходит в торф, который сохраняет изделия из дерева. Вполне возможно, мы обнаружим на раскопках некие сакральные предметы из дерева типа Шигирского идола», — поделился ожиданиям археолог. Шигирский идол считается древнейшей в мире сохранившаяся деревянной скульптурой, ее возраст достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Недалеко от «Екатеринбург-ЭКСПО» планируют найти сакральные предметы из дерева, которые будут походить на Шигирского идола. Раскопки в районе строительства кампуса Уральского федерального университета уже проводит более 60 человек. Об это заявил старший научный сотрудник группы охранных археологических исследований Института истории и археологии УрО РАН Сергей Чаиркин. «Мы проводим раскопки в Карасьеозерском торфянике — в его зоне находится всем известны МВЦ „Екатеринбург-ЭКСПО“, а в древности там было озеро с островом в центре, на котором жили люди», — поделился Чаиркин. По его словам, в 2023 году предстоит обработать около 11 тысяч квадратных метров. Во время прошлых раскопок ученые находили керамику эпохи неолита и поздней «бронзы», а в этом году они уже обнаружили наконечник дротика, монету 1841 года, железный топор XIX века, загадочный для археологов предмет — «утюжок», который, по мнению Чаиркина, явно был каким-то сакральным предметом. «Часть памятника уходит в торф, который сохраняет изделия из дерева. Вполне возможно, мы обнаружим на раскопках некие сакральные предметы из дерева типа Шигирского идола», — поделился ожиданиям археолог. Шигирский идол считается древнейшей в мире сохранившаяся деревянной скульптурой, ее возраст достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола.