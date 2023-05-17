Пригожин заявил о визите Шойгу в Бахмут

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в течение недели находится на территории Бахмута (Артемовска). Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Он [Сергей Шойгу] уже около недели находится на территории Бахмута в штабе штурмового подразделения в одном из бахмутских подвалов», —
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
Ранее Пригожин звал Шойгу в Бахмут для оценки сложившейся обстановки на территории города. Основатель ЧВК также подчеркивал, что солдатам из его военной кампании не хватает боеприпасов, однако в Минобороны говорили, что вопрос решен. Пригожин также анонсировал скорое освобождение Бахмута, передает «Национальная служба новостей». Евгений Пригожин уточнял, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжат выполнять свою миссию, передают «Дни.ру».
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