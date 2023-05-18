Смог сорвал «Майскую прогулку» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге смог от лесных пожаров все же заставил перенести ежегодную акцию «Майская прогулка». Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.
«„Майская прогулка“ перенесена на 4 июня», — сообщает вуз со ссылкой на профессора УрФУ Виктора Гроховского. Именно он является основателем и вдохновителем акции.
Ранее стало ивзестно, что «Майская прогулка» оказалась под угрозой срыва из-за сильного смога, который вызван пожарами в Свердловской области. Вчера, 17 мая, министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев направили организаторам рекомендацию — перенести мероприятие из-за пожаров.
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