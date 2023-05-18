Смог сорвал «Майскую прогулку» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перенесли «Майскую прогулку» на 4 июня

18 мая 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

В этом году «Майская прогулка» пройдет в июне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Екатеринбурге смог от лесных пожаров все же заставил перенести ежегодную акцию «Майская прогулка». Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета. «„Майская прогулка“ перенесена на 4 июня», — сообщает вуз со ссылкой на профессора УрФУ Виктора Гроховского. Именно он является основателем и вдохновителем акции. Ранее стало ивзестно, что «Майская прогулка» оказалась под угрозой срыва из-за сильного смога, который вызван пожарами в Свердловской области. Вчера, 17 мая, министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев направили организаторам рекомендацию — перенести мероприятие из-за пожаров.

В Екатеринбурге смог от лесных пожаров все же заставил перенести ежегодную акцию «Майская прогулка». Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета. «„Майская прогулка“ перенесена на 4 июня», — сообщает вуз со ссылкой на профессора УрФУ Виктора Гроховского. Именно он является основателем и вдохновителем акции. Ранее стало ивзестно, что «Майская прогулка» оказалась под угрозой срыва из-за сильного смога, который вызван пожарами в Свердловской области. Вчера, 17 мая, министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев направили организаторам рекомендацию — перенести мероприятие из-за пожаров.