Военный эксперт назвал следующую цель российской армии после Бахмута

Военный эксперт Дандыкин: после Бахмута российская армия отодвинет ВСУ от Донецка

20 мая 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Российская армия будет отодвигать ВСУ от Донецка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После освобождения Бахмута (Артемовска) российская армия займется отбрасыванием противника от Донецка и других территорий, расположенных рядом с городом. Об этом URA.RU сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Дальше будет освобождение территории Донецка, донецкой дуги. Надо как можно быстрее отбросить ВСУ от Донецка, потому что тот кошмар, который они устраивают… Подрывают эшелоны, убивают людей, имеющих свое мнение, прорываются диверсионно-разведывательными группами на наши территории. Бьют по Донецку, убивая мирных жителей, кошмарят. Отгонять их дальше. Авдеевка, Марьинка, Северск, Константиновка, Славянск, Краматорск. По Конституции это территории Российской Федерации, значит надо освобождать», — сказал Василий Дандыкин. При этом, отметил военный эксперт, российская армия будет отодвигать линию фронта, чтобы ВСУ не смогли обстреливать российскую территорию. «Конечно, Херсон и Запорожье. А если будут стрелять, значит надо отгонять еще дальше. Несомненно, это тяжело. Сейчас Киев полностью зависит от поставок оружия Запада, потому что их советское оружие практически полностью уничтожено в боях. Сейчас уже пошла в расход и бронетехника Америки, НАТО», — добавил собеседник агентства. Ранее российские силы полностью освободили Бахмут. Об этом сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После освобождения Бахмута (Артемовска) российская армия займется отбрасыванием противника от Донецка и других территорий, расположенных рядом с городом. Об этом URA.RU сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Дальше будет освобождение территории Донецка, донецкой дуги. Надо как можно быстрее отбросить ВСУ от Донецка, потому что тот кошмар, который они устраивают… Подрывают эшелоны, убивают людей, имеющих свое мнение, прорываются диверсионно-разведывательными группами на наши территории. Бьют по Донецку, убивая мирных жителей, кошмарят. Отгонять их дальше. Авдеевка, Марьинка, Северск, Константиновка, Славянск, Краматорск. По Конституции это территории Российской Федерации, значит надо освобождать», — сказал Василий Дандыкин. При этом, отметил военный эксперт, российская армия будет отодвигать линию фронта, чтобы ВСУ не смогли обстреливать российскую территорию. «Конечно, Херсон и Запорожье. А если будут стрелять, значит надо отгонять еще дальше. Несомненно, это тяжело. Сейчас Киев полностью зависит от поставок оружия Запада, потому что их советское оружие практически полностью уничтожено в боях. Сейчас уже пошла в расход и бронетехника Америки, НАТО», — добавил собеседник агентства. Ранее российские силы полностью освободили Бахмут. Об этом сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.