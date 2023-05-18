В Екатеринбурге на улице Татищева сгорел автомобиль Audi Q3. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия.
«С вечера машина была припаркована напротив входа в управляющую компанию, где обычно сидит диспетчер. Пожар произошел в начале четвертого ночи. Когда на место прибыли пожарные, автомобиль был полностью охвачен огнем и существовала угроза распространения огня на рядом припаркованные машины», — рассказал очевидец.
В результате пожара автомобиль полностью сгорел, пострадал рядом стоящий соседний Opel. По данным спасателей площадь пожара составила шесть квадратных метров. В тушении было задействовано две единицы техники и семь человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.
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