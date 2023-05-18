18 мая 2023

В Екатеринбурге ночью сгорел немецкий автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, руль, кабина автомобиля, сгоревший автомобиль
Пострадал рядом стоящий автомобиль Opel Фото:

В Екатеринбурге на улице Татищева сгорел автомобиль Audi Q3. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия.

«С вечера машина была припаркована напротив входа в управляющую компанию, где обычно сидит диспетчер. Пожар произошел в начале четвертого ночи. Когда на место прибыли пожарные, автомобиль был полностью охвачен огнем и существовала угроза распространения огня на рядом припаркованные машины», — рассказал очевидец.

В результате пожара автомобиль полностью сгорел, пострадал рядом стоящий соседний Opel. По данным спасателей площадь пожара составила шесть квадратных метров. В тушении было задействовано две единицы техники и семь человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.

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В Екатеринбурге на улице Татищева сгорел автомобиль Audi Q3. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия. «С вечера машина была припаркована напротив входа в управляющую компанию, где обычно сидит диспетчер. Пожар произошел в начале четвертого ночи. Когда на место прибыли пожарные, автомобиль был полностью охвачен огнем и существовала угроза распространения огня на рядом припаркованные машины», — рассказал очевидец. В результате пожара автомобиль полностью сгорел, пострадал рядом стоящий соседний Opel. По данным спасателей площадь пожара составила шесть квадратных метров. В тушении было задействовано две единицы техники и семь человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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