В Екатеринбурге ночью сгорел немецкий автомобиль. Фото

19 мая 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Пострадал рядом стоящий автомобиль Opel Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Татищева сгорел автомобиль Audi Q3. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия. «С вечера машина была припаркована напротив входа в управляющую компанию, где обычно сидит диспетчер. Пожар произошел в начале четвертого ночи. Когда на место прибыли пожарные, автомобиль был полностью охвачен огнем и существовала угроза распространения огня на рядом припаркованные машины», — рассказал очевидец. В результате пожара автомобиль полностью сгорел, пострадал рядом стоящий соседний Opel. По данным спасателей площадь пожара составила шесть квадратных метров. В тушении было задействовано две единицы техники и семь человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.

В Екатеринбурге на улице Татищева сгорел автомобиль Audi Q3. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия. «С вечера машина была припаркована напротив входа в управляющую компанию, где обычно сидит диспетчер. Пожар произошел в начале четвертого ночи. Когда на место прибыли пожарные, автомобиль был полностью охвачен огнем и существовала угроза распространения огня на рядом припаркованные машины», — рассказал очевидец. В результате пожара автомобиль полностью сгорел, пострадал рядом стоящий соседний Opel. По данным спасателей площадь пожара составила шесть квадратных метров. В тушении было задействовано две единицы техники и семь человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.