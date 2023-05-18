18 мая 2023
17 мая 2023

В ХМАО обвиняемый в расправе над родственниками пойдет под суд

В Ханты-Мансийске будут судить мужчину, который зарезал свою семью
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО будут судить мужчину, зарезавшего членов семьи Фото:

Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение по делу о резне в Ханты-Мансийске. Подозреваемый в убийстве пожилой родственницы и ее сына местный житель пойдет под суд, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура направила в суд уголовное дело о расправе с семьей в Ханты-Мансийске. В мае 2021 года 20-летний житель окружной столицы, находясь у своих родственников в квартире дома по улице Мира в ходе возникшей ссоры нанес удары ножом 80-летней женщине и ее сыну, который попытался остановить его. От полученных ножевых ранений оба скончались на месте происшествия», — прокомментировали в прокуратуре.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала злоумышленника невменяемым. Он прошел лечение, по завершении которого ему предъявили обвинение.

По ходатайству прокурора обвиняемый был заключен под стражу. Дело будет рассматриваться в окружном суде ХМАО.

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Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение по делу о резне в Ханты-Мансийске. Подозреваемый в убийстве пожилой родственницы и ее сына местный житель пойдет под суд, сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура направила в суд уголовное дело о расправе с семьей в Ханты-Мансийске. В мае 2021 года 20-летний житель окружной столицы, находясь у своих родственников в квартире дома по улице Мира в ходе возникшей ссоры нанес удары ножом 80-летней женщине и ее сыну, который попытался остановить его. От полученных ножевых ранений оба скончались на месте происшествия», — прокомментировали в прокуратуре. Судебно-психиатрическая экспертиза признала злоумышленника невменяемым. Он прошел лечение, по завершении которого ему предъявили обвинение. По ходатайству прокурора обвиняемый был заключен под стражу. Дело будет рассматриваться в окружном суде ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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