В ХМАО обвиняемый в расправе над родственниками пойдет под суд

В Ханты-Мансийске будут судить мужчину, который зарезал свою семью

19 мая 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

В ХМАО будут судить мужчину, зарезавшего членов семьи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение по делу о резне в Ханты-Мансийске. Подозреваемый в убийстве пожилой родственницы и ее сына местный житель пойдет под суд, сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура направила в суд уголовное дело о расправе с семьей в Ханты-Мансийске. В мае 2021 года 20-летний житель окружной столицы, находясь у своих родственников в квартире дома по улице Мира в ходе возникшей ссоры нанес удары ножом 80-летней женщине и ее сыну, который попытался остановить его. От полученных ножевых ранений оба скончались на месте происшествия», — прокомментировали в прокуратуре. Судебно-психиатрическая экспертиза признала злоумышленника невменяемым. Он прошел лечение, по завершении которого ему предъявили обвинение. По ходатайству прокурора обвиняемый был заключен под стражу. Дело будет рассматриваться в окружном суде ХМАО.

Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение по делу о резне в Ханты-Мансийске. Подозреваемый в убийстве пожилой родственницы и ее сына местный житель пойдет под суд, сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура направила в суд уголовное дело о расправе с семьей в Ханты-Мансийске. В мае 2021 года 20-летний житель окружной столицы, находясь у своих родственников в квартире дома по улице Мира в ходе возникшей ссоры нанес удары ножом 80-летней женщине и ее сыну, который попытался остановить его. От полученных ножевых ранений оба скончались на месте происшествия», — прокомментировали в прокуратуре. Судебно-психиатрическая экспертиза признала злоумышленника невменяемым. Он прошел лечение, по завершении которого ему предъявили обвинение. По ходатайству прокурора обвиняемый был заключен под стражу. Дело будет рассматриваться в окружном суде ХМАО.