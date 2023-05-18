В ХМАО обвиняемый в расправе над родственниками пойдет под суд

Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение по делу о резне в Ханты-Мансийске. Подозреваемый в убийстве пожилой родственницы и ее сына местный житель пойдет под суд, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратура направила в суд уголовное дело о расправе с семьей в Ханты-Мансийске. В мае 2021 года 20-летний житель окружной столицы, находясь у своих родственников в квартире дома по улице Мира в ходе возникшей ссоры нанес удары ножом 80-летней женщине и ее сыну, который попытался остановить его. От полученных ножевых ранений оба скончались на месте происшествия», — прокомментировали в прокуратуре.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала злоумышленника невменяемым. Он прошел лечение, по завершении которого ему предъявили обвинение.
По ходатайству прокурора обвиняемый был заключен под стражу. Дело будет рассматриваться в окружном суде ХМАО.
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