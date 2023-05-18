18 мая 2023
17 мая 2023

Губернатор Моор сделал заявление для бизнесменов-пессимистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Александр Моор заявил, что бизнес увидит пути развития Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что те бизнесмены, которые не видят путей развития, увидят их до конца дня 19 мая. Об этом глава высказался на форуме, который в эти минуты проходит в Тюмени, т с места событий корреспондент URA.RU.

«На форуме провели голосование — 18% участников отметили, что не видят путей для развития. Моор строгим тоном заявил, что уже к концу дня они «эти пути увидят», — передает журналист.

Ранее агентство писало, что деловой климат в Тюменской области похвалил лидер федерального бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. Он также принимает участие в форуме.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что те бизнесмены, которые не видят путей развития, увидят их до конца дня 19 мая. Об этом глава высказался на форуме, который в эти минуты проходит в Тюмени, т с места событий корреспондент URA.RU. «На форуме провели голосование — 18% участников отметили, что не видят путей для развития. Моор строгим тоном заявил, что уже к концу дня они «эти пути увидят», — передает журналист. Ранее агентство писало, что деловой климат в Тюменской области похвалил лидер федерального бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. Он также принимает участие в форуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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