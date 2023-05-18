Губернатор Моор сделал заявление для бизнесменов-пессимистов

Александр Моор заявил, что бизнес увидит пути развития
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что те бизнесмены, которые не видят путей развития, увидят их до конца дня 19 мая. Об этом глава высказался на форуме, который в эти минуты проходит в Тюмени, т с места событий корреспондент URA.RU.
«На форуме провели голосование — 18% участников отметили, что не видят путей для развития. Моор строгим тоном заявил, что уже к концу дня они «эти пути увидят», — передает журналист.
Ранее агентство писало, что деловой климат в Тюменской области похвалил лидер федерального бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. Он также принимает участие в форуме.
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