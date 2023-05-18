Губернатор Моор сделал заявление для бизнесменов-пессимистов

19 мая 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Александр Моор заявил, что бизнес увидит пути развития Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что те бизнесмены, которые не видят путей развития, увидят их до конца дня 19 мая. Об этом глава высказался на форуме, который в эти минуты проходит в Тюмени, т с места событий корреспондент URA.RU. «На форуме провели голосование — 18% участников отметили, что не видят путей для развития. Моор строгим тоном заявил, что уже к концу дня они «эти пути увидят», — передает журналист. Ранее агентство писало, что деловой климат в Тюменской области похвалил лидер федерального бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. Он также принимает участие в форуме.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что те бизнесмены, которые не видят путей развития, увидят их до конца дня 19 мая. Об этом глава высказался на форуме, который в эти минуты проходит в Тюмени, т с места событий корреспондент URA.RU. «На форуме провели голосование — 18% участников отметили, что не видят путей для развития. Моор строгим тоном заявил, что уже к концу дня они «эти пути увидят», — передает журналист. Ранее агентство писало, что деловой климат в Тюменской области похвалил лидер федерального бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. Он также принимает участие в форуме.