Глава «Хора Турецкого» сделал замечание мэру Екатеринбурга о 300-летии

19 мая 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Михаил Турецкий может стать гостем юбилея Фото: Илья Московец © URA.RU Размах 300-летия Екатеринбурга зависит от того, как мы сами будем о нем говорить, считает мэр города Алексей Орлов. Отвечая на встрече с редакторами URA.RU на вопрос, какая помощь мэрии нужна от журналистов, глава города рассказал, что нужна не помощь и не только от журналистов. И пересказал недавнюю беседу с народным артистом РФ Михаилом Турецким — фронтменом одноименного хора, который может стать одним из хедлайнеров праздника. «[300-летие] это общий праздник для всех, кто любит город. Мне недавно звонил Михаил Борисович Турецкий и высказывал замечания, что про [800-летний] юбилей Нижнего Новгорода (отмечался в 2021-м — прим. ред.) говорили много, а про Екатеринбург кажется, что не так. Михаил Борисович любит наш город, его коллектив ежегодно выступает в Екатеринбурге, и я ему ответил, что вот, Михаил Борисович, и расскажите всем своим друзьям о нашем юбилее», — поделился Орлов. «И вы рассказывайте, — сказал он уже редакторам. — Все, кто любит Екатеринбург, зовите друзей к нам на юбилей. Это большой общий праздник. У нас будет интереснейшая программа». Как писало URA.RU, основные мероприятия 300-летия Екатеринбурга намечены на август 2023 года. Например, выступление на обновленной Летней эстраде парка Маяковского гендиректора Мариинского театра и дирижера Валерия Гергиева — самого уважаемого президентом России Владимиром Путиным худруком театра. Переговоры с ним Орлов так же вел лично. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Размах 300-летия Екатеринбурга зависит от того, как мы сами будем о нем говорить, считает мэр города Алексей Орлов. Отвечая на встрече с редакторами URA.RU на вопрос, какая помощь мэрии нужна от журналистов, глава города рассказал, что нужна не помощь и не только от журналистов. И пересказал недавнюю беседу с народным артистом РФ Михаилом Турецким — фронтменом одноименного хора, который может стать одним из хедлайнеров праздника. «[300-летие] это общий праздник для всех, кто любит город. Мне недавно звонил Михаил Борисович Турецкий и высказывал замечания, что про [800-летний] юбилей Нижнего Новгорода (отмечался в 2021-м — прим. ред.) говорили много, а про Екатеринбург кажется, что не так. Михаил Борисович любит наш город, его коллектив ежегодно выступает в Екатеринбурге, и я ему ответил, что вот, Михаил Борисович, и расскажите всем своим друзьям о нашем юбилее», — поделился Орлов. «И вы рассказывайте, — сказал он уже редакторам. — Все, кто любит Екатеринбург, зовите друзей к нам на юбилей. Это большой общий праздник. У нас будет интереснейшая программа». Как писало URA.RU, основные мероприятия 300-летия Екатеринбурга намечены на август 2023 года. Например, выступление на обновленной Летней эстраде парка Маяковского гендиректора Мариинского театра и дирижера Валерия Гергиева — самого уважаемого президентом России Владимиром Путиным худруком театра. Переговоры с ним Орлов так же вел лично.