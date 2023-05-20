20 мая 2023

ГИБДД закрыла участок свердловской трассы из-за смога

Участок трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск закрыт из-за задымления
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск закрыли участок дороги (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск участок с 143-го по 145-й километр закрыли для движения машин из-за сильного задымления, которое вызвано верховым пожаром. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Из-за задымления, которое возникло в результате верхового пожара, перекрыто движение на участке трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Закрыт участок дороги с 143-го по 145-й км», — пишет ведомство в telegram-канале.

Свердловскую область утром 21 мая накрыло смогом. Жители заметили сильное задымление на Серовском тракте, где произошло массовое ДТП с участием девяти машин. В аварии погиб водитель «Газели». Также на плохую видимость пожаловались водители на Режевском тракте.

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На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск участок с 143-го по 145-й километр закрыли для движения машин из-за сильного задымления, которое вызвано верховым пожаром. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Из-за задымления, которое возникло в результате верхового пожара, перекрыто движение на участке трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Закрыт участок дороги с 143-го по 145-й км», — пишет ведомство в telegram-канале. Свердловскую область утром 21 мая накрыло смогом. Жители заметили сильное задымление на Серовском тракте, где произошло массовое ДТП с участием девяти машин. В аварии погиб водитель «Газели». Также на плохую видимость пожаловались водители на Режевском тракте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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