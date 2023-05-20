ГИБДД закрыла участок свердловской трассы из-за смога

Участок трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск закрыт из-за задымления

21 мая 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск закрыли участок дороги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск участок с 143-го по 145-й километр закрыли для движения машин из-за сильного задымления, которое вызвано верховым пожаром. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Из-за задымления, которое возникло в результате верхового пожара, перекрыто движение на участке трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Закрыт участок дороги с 143-го по 145-й км», — пишет ведомство в telegram-канале. Свердловскую область утром 21 мая накрыло смогом. Жители заметили сильное задымление на Серовском тракте, где произошло массовое ДТП с участием девяти машин. В аварии погиб водитель «Газели». Также на плохую видимость пожаловались водители на Режевском тракте.

На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск участок с 143-го по 145-й километр закрыли для движения машин из-за сильного задымления, которое вызвано верховым пожаром. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Из-за задымления, которое возникло в результате верхового пожара, перекрыто движение на участке трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Закрыт участок дороги с 143-го по 145-й км», — пишет ведомство в telegram-канале. Свердловскую область утром 21 мая накрыло смогом. Жители заметили сильное задымление на Серовском тракте, где произошло массовое ДТП с участием девяти машин. В аварии погиб водитель «Газели». Также на плохую видимость пожаловались водители на Режевском тракте.