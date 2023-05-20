ГИБДД закрыла участок свердловской трассы из-за смога

На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск участок с 143-го по 145-й километр закрыли для движения машин из-за сильного задымления, которое вызвано верховым пожаром. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Из-за задымления, которое возникло в результате верхового пожара, перекрыто движение на участке трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Закрыт участок дороги с 143-го по 145-й км», — пишет ведомство в telegram-канале.
Свердловскую область утром 21 мая накрыло смогом. Жители заметили сильное задымление на Серовском тракте, где произошло массовое ДТП с участием девяти машин. В аварии погиб водитель «Газели». Также на плохую видимость пожаловались водители на Режевском тракте.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.