В воздухе в Свердловской области нашли опасные вещества

В пробах воздуха, взятых в Березовском и Верхней Пышме (Свердловская область), выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ (ПДК). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.
«Превышение ПДК зафиксировано в Березовском и Верхней Пышме», — пишет ведомство в Telegram. Санврачи также проверяют воздух в Екатеринбурге и Реже.
Ранее сообщалось, что Свердловскую область 21 мая накрыло смогом. Из-за этого сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть участок свердловской трассы. Также сильное задымление было замечено на Серовском тракте, где столкнулись девять машин. В аварии погиб водитель «Газели». Также на плохую видимость пожаловались водители на Режевском тракте.
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