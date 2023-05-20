В воздухе в Свердловской области нашли опасные вещества

21 мая 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Верхней Пышме и Березовском в воздухе нашли опасные вещества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В пробах воздуха, взятых в Березовском и Верхней Пышме (Свердловская область), выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ (ПДК). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области. «Превышение ПДК зафиксировано в Березовском и Верхней Пышме», — пишет ведомство в Telegram. Санврачи также проверяют воздух в Екатеринбурге и Реже. Ранее сообщалось, что Свердловскую область 21 мая накрыло смогом. Из-за этого сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть участок свердловской трассы. Также сильное задымление было замечено на Серовском тракте, где столкнулись девять машин. В аварии погиб водитель «Газели». Также на плохую видимость пожаловались водители на Режевском тракте.

В пробах воздуха, взятых в Березовском и Верхней Пышме (Свердловская область), выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ (ПДК). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области. «Превышение ПДК зафиксировано в Березовском и Верхней Пышме», — пишет ведомство в Telegram. Санврачи также проверяют воздух в Екатеринбурге и Реже. Ранее сообщалось, что Свердловскую область 21 мая накрыло смогом. Из-за этого сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть участок свердловской трассы. Также сильное задымление было замечено на Серовском тракте, где столкнулись девять машин. В аварии погиб водитель «Газели». Также на плохую видимость пожаловались водители на Режевском тракте.