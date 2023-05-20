20 мая 2023

В воздухе в Свердловской области нашли опасные вещества

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В Верхней Пышме и Березовском в воздухе нашли опасные вещества Фото:
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Пожары в Свердловской области

В пробах воздуха, взятых в Березовском и Верхней Пышме (Свердловская область), выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ (ПДК). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

«Превышение ПДК зафиксировано в Березовском и Верхней Пышме», — пишет ведомство в Telegram. Санврачи также проверяют воздух в Екатеринбурге и Реже.

Ранее сообщалось, что Свердловскую область 21 мая накрыло смогом. Из-за этого сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть участок свердловской трассы. Также сильное задымление было замечено на Серовском тракте, где столкнулись девять машин. В аварии погиб водитель «Газели». Также на плохую видимость пожаловались водители на Режевском тракте.

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В пробах воздуха, взятых в Березовском и Верхней Пышме (Свердловская область), выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ (ПДК). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области. «Превышение ПДК зафиксировано в Березовском и Верхней Пышме», — пишет ведомство в Telegram. Санврачи также проверяют воздух в Екатеринбурге и Реже. Ранее сообщалось, что Свердловскую область 21 мая накрыло смогом. Из-за этого сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть участок свердловской трассы. Также сильное задымление было замечено на Серовском тракте, где столкнулись девять машин. В аварии погиб водитель «Газели». Также на плохую видимость пожаловались водители на Режевском тракте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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