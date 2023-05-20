Глава МЧС России Александр Куренков повторно прибыл в Тюмень

21 мая 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Министр МЧС Александр Куренков второй раз за год посетил Тюмень Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Тюменскую область 21 мая прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщает telegram-канал МЧС Тюменской области. Куренков планирует встретиться с людьми, пострадавшими от природных пожаров в Успенке. «Приехал сюда по зову сердца. И профессионально, и по поручению президента Российской Федерации. <…> Мы будем делать выводы. Я буду предлагать 50-метровую вырубку леса, который подходит к вашим дворам», — сказал Куренков на встрече с жителями Успенки. Глава МЧС России уже второй раз за год посещает Тюмень. Первый визит был обусловлен рабочей встречей с Губернатором Моором. Тогда Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники в преддверии пожароопасного сезона.

В Тюменскую область 21 мая прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщает telegram-канал МЧС Тюменской области. Куренков планирует встретиться с людьми, пострадавшими от природных пожаров в Успенке. «Приехал сюда по зову сердца. И профессионально, и по поручению президента Российской Федерации. <…> Мы будем делать выводы. Я буду предлагать 50-метровую вырубку леса, который подходит к вашим дворам», — сказал Куренков на встрече с жителями Успенки. Глава МЧС России уже второй раз за год посещает Тюмень. Первый визит был обусловлен рабочей встречей с Губернатором Моором. Тогда Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники в преддверии пожароопасного сезона.