20 мая 2023
19 мая 2023

Глава МЧС России Александр Куренков повторно прибыл в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, куренков александр
Министр МЧС Александр Куренков второй раз за год посетил Тюмень Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В Тюменскую область 21 мая прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщает telegram-канал МЧС Тюменской области. Куренков планирует встретиться с людьми, пострадавшими от природных пожаров в Успенке.

«Приехал сюда по зову сердца. И профессионально, и по поручению президента Российской Федерации. <…> Мы будем делать выводы. Я буду предлагать 50-метровую вырубку леса, который подходит к вашим дворам», — сказал Куренков на встрече с жителями Успенки.

Глава МЧС России уже второй раз за год посещает Тюмень. Первый визит был обусловлен рабочей встречей с Губернатором Моором. Тогда Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники в преддверии пожароопасного сезона.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменскую область 21 мая прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщает telegram-канал МЧС Тюменской области. Куренков планирует встретиться с людьми, пострадавшими от природных пожаров в Успенке. «Приехал сюда по зову сердца. И профессионально, и по поручению президента Российской Федерации. <…> Мы будем делать выводы. Я буду предлагать 50-метровую вырубку леса, который подходит к вашим дворам», — сказал Куренков на встрече с жителями Успенки. Глава МЧС России уже второй раз за год посещает Тюмень. Первый визит был обусловлен рабочей встречей с Губернатором Моором. Тогда Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники в преддверии пожароопасного сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...