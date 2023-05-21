В Белом доме разрешили Украине наносить удары по Крыму американским оружием

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США разрешили Украине атаковать Крым американским оружием, заявил Джейк Салливан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина получила разрешение от США наносить удары по Крыму американским оружием. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — написал Джейк Салливан в своем twitter-аккаунте.

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Украина получила разрешение от США наносить удары по Крыму американским оружием. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — написал Джейк Салливан в своем twitter-аккаунте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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