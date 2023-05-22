В курганском округе, где после пожаров уволился глава, не могут найти кандидата в мэры

Пост главы в округе пустует с середины мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители правительства Курганской области не могут найти кандидатов на пост главы Шадринского муниципального округа. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона.

«Те, кто занимаются поиском, обращались к нескольким потенциальным кандидатам. Кандидаты отказывались от предложения, чтобы, в том числе, избежать возможного уголовного преследования, связанного с пожарами», — объяснили источники. По их данным, одним из подозреваемых по делу, связанному с гибелью на пожарах, может стать бывший глава округа Сергей Копылов.

Среди потенциальных кандидатов на пост главы источники URA.RU, в том числе, называют первого заместителя мэра Шадринска Валерия Харитонова и депутатов облдумы Александра Брюханова, Валерия Суслякова и Александра Обласова. Депутаты рассказали URA.RU, что к ним не обращались с таким предложением. В приемной администрации Шадринска URA.RU, на момент написания новости, сообщили, что Харитонова не было не месте.

Копылов, возглавлявший Шадринский округ, ушел в отставку 18 мая. В этом же месяце произошли масштабные пожары в селе Юлдус и деревне Плоской. Из-за пожаров погибли люди и сгорели сотни строений. Последствиями пожаров в округе заинтересовались представители силовых структур и прокуратуры.