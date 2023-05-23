23 мая 2023

Погорельцы из курганского села пожаловались вице-премьеру Татарстана. Фото, видео

Погорельцы из курганского села Юлдус пожаловались вице-премьеру Татарстана
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Юлдус. Курган
Погорельцы из села Юлдус пожаловались чиновнику из Татарстана Фото:

Жители сгоревшего села Юлдус Курганской области пожаловались, что не все получили жилищные сертификаты. Об этом они заявили вице-премьеру Татарстана Василю Шайхразиеву, который 24 мая приехал в регион, чтобы встретиться с погорельцами, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«У нас одно единственное жилье [потеряно]. Ни сертификатов, ничего получить не можем. Почему в курганском правительстве ничего не рассматривают? Мы многодетная семья, прописаны в Юлдусе», — пожаловалась местная жительница. Еще одна женщина заявила, что тоже не получала никаких выплат.

Вице-премьер Василь Шайхразиев заявил жителям Юлдуса, что их никто не бросит, все они получат сертификаты и другую помощь. «Нужно понимать, что власть раздает не свои деньги. Это все бюджетные средства. Если были проблемы с документами, то чиновники не смогут дать вам деньги. Тот, кто подпишет такое, его же сразу арестуют за превышение полномочий и посадят в тюрьму. Поэтому мы будем находить параллельные пути, искать спонсоров. Соберем деньги и поможем все восстановить. Сейчас главная задача — это отстроить дома до осени, чтобы люди уже смогли в них заехать», — сказал Шайхразиев.

Ранее URA.RU писало, что в Юлдус приедет вице-премьер Татарстана, чтобы встретиться с погорельцами. Также из Казани в сгоревшее село прибудут две фуры с гуманитарной помощью. Позже стало известно, что Шумков не встретится с Шайхразиевым в Юлдусе. Обсудить ситуацию с погорельцами чиновников из Татарстана планирует 25 мая в Кургане.

Юлдус. Курган
В село Юлдус приехал с рабочим визитом вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев (второй слева) и замгубернатора Курганской области Константин Ермаков (второй справа)
Фото:
Юлдус. Курган
После приезда в Юлдус Шайхразиев посетил мечеть, которая уцелела в пожаре
Фото:
Юлдус. Курган
После этого вице-премьер Шайхразиев вместе с замгубернатором Ермаковым отправились осматривать сгоревшее село
Фото:
Юлдус. Курган
Местные жители пожаловались чиновнику из Татарстана, что не получили сертификаты
Фото:
Юлдус. Курган
Шайхразиев пообещал погорельцам, что они все получат и им помогут отсраивать дома спонсоры
Фото:

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Жители сгоревшего села Юлдус Курганской области пожаловались, что не все получили жилищные сертификаты. Об этом они заявили вице-премьеру Татарстана Василю Шайхразиеву, который 24 мая приехал в регион, чтобы встретиться с погорельцами, передает корреспондент URA.RU с места событий. «У нас одно единственное жилье [потеряно]. Ни сертификатов, ничего получить не можем. Почему в курганском правительстве ничего не рассматривают? Мы многодетная семья, прописаны в Юлдусе», — пожаловалась местная жительница. Еще одна женщина заявила, что тоже не получала никаких выплат. Вице-премьер Василь Шайхразиев заявил жителям Юлдуса, что их никто не бросит, все они получат сертификаты и другую помощь. «Нужно понимать, что власть раздает не свои деньги. Это все бюджетные средства. Если были проблемы с документами, то чиновники не смогут дать вам деньги. Тот, кто подпишет такое, его же сразу арестуют за превышение полномочий и посадят в тюрьму. Поэтому мы будем находить параллельные пути, искать спонсоров. Соберем деньги и поможем все восстановить. Сейчас главная задача — это отстроить дома до осени, чтобы люди уже смогли в них заехать», — сказал Шайхразиев. Ранее URA.RU писало, что в Юлдус приедет вице-премьер Татарстана, чтобы встретиться с погорельцами. Также из Казани в сгоревшее село прибудут две фуры с гуманитарной помощью. Позже стало известно, что Шумков не встретится с Шайхразиевым в Юлдусе. Обсудить ситуацию с погорельцами чиновников из Татарстана планирует 25 мая в Кургане.
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