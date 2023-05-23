Погорельцы из курганского села Юлдус пожаловались вице-премьеру Татарстана

Погорельцы из села Юлдус пожаловались чиновнику из Татарстана Фото: Екатерина Сычкова

Жители сгоревшего села Юлдус Курганской области пожаловались, что не все получили жилищные сертификаты. Об этом они заявили вице-премьеру Татарстана Василю Шайхразиеву, который 24 мая приехал в регион, чтобы встретиться с погорельцами, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«У нас одно единственное жилье [потеряно]. Ни сертификатов, ничего получить не можем. Почему в курганском правительстве ничего не рассматривают? Мы многодетная семья, прописаны в Юлдусе», — пожаловалась местная жительница. Еще одна женщина заявила, что тоже не получала никаких выплат.

Вице-премьер Василь Шайхразиев заявил жителям Юлдуса, что их никто не бросит, все они получат сертификаты и другую помощь. «Нужно понимать, что власть раздает не свои деньги. Это все бюджетные средства. Если были проблемы с документами, то чиновники не смогут дать вам деньги. Тот, кто подпишет такое, его же сразу арестуют за превышение полномочий и посадят в тюрьму. Поэтому мы будем находить параллельные пути, искать спонсоров. Соберем деньги и поможем все восстановить. Сейчас главная задача — это отстроить дома до осени, чтобы люди уже смогли в них заехать», — сказал Шайхразиев.

Ранее URA.RU писало, что в Юлдус приедет вице-премьер Татарстана, чтобы встретиться с погорельцами. Также из Казани в сгоревшее село прибудут две фуры с гуманитарной помощью. Позже стало известно, что Шумков не встретится с Шайхразиевым в Юлдусе. Обсудить ситуацию с погорельцами чиновников из Татарстана планирует 25 мая в Кургане.

В село Юлдус приехал с рабочим визитом вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев (второй слева) и замгубернатора Курганской области Константин Ермаков (второй справа) Фото: Екатерина Сычкова

После приезда в Юлдус Шайхразиев посетил мечеть, которая уцелела в пожаре Фото: Екатерина Сычкова

После этого вице-премьер Шайхразиев вместе с замгубернатором Ермаковым отправились осматривать сгоревшее село Фото: Екатерина Сычкова

Местные жители пожаловались чиновнику из Татарстана, что не получили сертификаты Фото: Екатерина Сычкова

Шайхразиев пообещал погорельцам, что они все получат и им помогут отсраивать дома спонсоры Фото: Екатерина Сычкова