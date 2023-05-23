Вице-премьер Татарстана едет в сгоревшее курганское село Юлдус. Онлайн-трансляция

24 мая 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Из-за пожара в селе Юлдус 8 мая сгорело 228 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев приехал в Курганскую область, чтобы встретиться с погорельцами села Юлдус. Пожар, который уничтожил 228 домов и унес жизни семи человек, случился 7 мая. Не сгорели всего несколько домов и мечеть. Погорельцы жаловались на отсутствие помощи от местных властей. Правительство Татарстана откликнулось и помогло пострадавшим. В Юлдус отправлены фуры с гуманитарной помощью. Как проходит встреча Шайхразиева с погорельцами — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. 13:21 В село Юлдус приехал депутат Курганской областной думы Марат Исламов. В 2020 году Шайхразиев вручал ему медаль Всемирного конгресса татар. 13:15 Заведующая складом в селе Юлдус Римма Сафаргалиева, работавшая ГКУ «Служба спасения Курганской области», сообщила, что некоторых сотрудников из структуры правительства после пожара планируют увольнять. «Мы сейчас без работы. Находимся в отпуске, примерно до августа так будет. А уже потом после ликвидации склада нас, наверное, будут увольнять. Из отдела кадров приезжали, сказали нам об этом», — сказала женщина. 12:56 Сейчас в школе села Юлдус проживает 31 человек погорельцев. В школе они останутся до 28—30 мая. Говорят, что им готовят общежитие в Шадринске. Но не все довольны скорым переездом. Некоторые возмущаются, что придется ездить (45 км), следить за строительством. Старики говорят, что тяжело будет добираться — автобус на заезжает в село, высаживает на трассе. Таксисты из Шадринска просят 1300-1500 р., рассказывают погорельцы. 12:41 Бывший глава Шадринского округа помогал тушить пожар в селе Юлдус. «Хотелось бы поблагодарить главу Шадринского округа Сергея Копылова. Жалко конечно, что он ушел в отставку. Он очень хороший человек. Во время пожара он был с нами, помогал. Даже когда школа загорелась, сам тушил пожар. Неделю не уезжал из села Юлдуса. Мы все односельчане скучаем по нему», — сказала Римма Сафаргалиева. 12:38 24.05.2023 Римма Сафаргалиева: «7 мая у нас в селе Юлдус случился ужасный пожар. Я сначала эвакуировала своих родителей. Затем, как материально-ответственное лицо, я эвакуировала свой сейф с документами. Работаю я в ГКУ „Служба спасения Курганской области“, спасала документацию. На сегодняшний день я осталась без жилья, которое мы строили с мужем с нуля — очень хороший дом был. У нас были надворные постройки, гараж, 21 голова скота (погибли 11 голов). Потеряли 20 тонн зерна, 500 центнеров сена для скотины сгорело. Также в ужасном пожаре сгорел наш автомобиль ВАЗ-21015, наша „рабочая лошадка“. Удалось спасти трактор, мы его сразу отогнали в безопасное место. Хотим огромную благодарность выразить всем нашим чиновникам, которые нас не бросили в беде. Помогла также гуманитарная помощь из Казани». 12:32 Местные жителя села Юлдус готовятся к приезду вице-премьера Татарстана. В село привезли пиломатериалы, из которых местные жители собираются делать временные сараи для телят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев приехал в Курганскую область, чтобы встретиться с погорельцами села Юлдус. Пожар, который уничтожил 228 домов и унес жизни семи человек, случился 7 мая. Не сгорели всего несколько домов и мечеть. Погорельцы жаловались на отсутствие помощи от местных властей. Правительство Татарстана откликнулось и помогло пострадавшим. В Юлдус отправлены фуры с гуманитарной помощью. Как проходит встреча Шайхразиева с погорельцами — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. 13:21 24.05.2023 В село Юлдус приехал депутат Курганской областной думы Марат Исламов. В 2020 году Шайхразиев вручал ему медаль Всемирного конгресса татар. 13:15 24.05.2023 Заведующая складом в селе Юлдус Римма Сафаргалиева, работавшая ГКУ «Служба спасения Курганской области», сообщила, что некоторых сотрудников из структуры правительства после пожара планируют увольнять. «Мы сейчас без работы. Находимся в отпуске, примерно до августа так будет. А уже потом после ликвидации склада нас, наверное, будут увольнять. Из отдела кадров приезжали, сказали нам об этом», — сказала женщина. 12:56 24.05.2023 Сейчас в школе села Юлдус проживает 31 человек погорельцев. В школе они останутся до 28—30 мая. Говорят, что им готовят общежитие в Шадринске. Но не все довольны скорым переездом. Некоторые возмущаются, что придется ездить (45 км), следить за строительством. Старики говорят, что тяжело будет добираться — автобус на заезжает в село, высаживает на трассе. Таксисты из Шадринска просят 1300-1500 р., рассказывают погорельцы. 12:41 24.05.2023 Бывший глава Шадринского округа помогал тушить пожар в селе Юлдус. «Хотелось бы поблагодарить главу Шадринского округа Сергея Копылова. Жалко конечно, что он ушел в отставку. Он очень хороший человек. Во время пожара он был с нами, помогал. Даже когда школа загорелась, сам тушил пожар. Неделю не уезжал из села Юлдуса. Мы все односельчане скучаем по нему», — сказала Римма Сафаргалиева. 12:38 24.05.2023 Римма Сафаргалиева: «7 мая у нас в селе Юлдус случился ужасный пожар. Я сначала эвакуировала своих родителей. Затем, как материально-ответственное лицо, я эвакуировала свой сейф с документами. Работаю я в ГКУ „Служба спасения Курганской области“, спасала документацию. На сегодняшний день я осталась без жилья, которое мы строили с мужем с нуля — очень хороший дом был. У нас были надворные постройки, гараж, 21 голова скота (погибли 11 голов). Потеряли 20 тонн зерна, 500 центнеров сена для скотины сгорело. Также в ужасном пожаре сгорел наш автомобиль ВАЗ-21015, наша „рабочая лошадка“. Удалось спасти трактор, мы его сразу отогнали в безопасное место. Хотим огромную благодарность выразить всем нашим чиновникам, которые нас не бросили в беде. Помогла также гуманитарная помощь из Казани». 12:32 24.05.2023 Местные жителя села Юлдус готовятся к приезду вице-премьера Татарстана. В село привезли пиломатериалы, из которых местные жители собираются делать временные сараи для телят.