Мэр Екатеринбурга заинтересовался Академией единоборств РМК

24 мая 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Алексею Орлову провели экскурсию по Академии единоборств РМК, где тренируются и любители, и профессионалы Фото: пресс-служба РМК Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил главный спортивный объект РМК — Академию единоборств, где еженедельно проходят соревнования различного уровня и тренируются как любители, так и топовые спортсмены. В частности, Орлов пообщался с экс-чемпионом UFC Петром Яном, рассказали URA.RU в пресс-службе РМК. «То, что делает РМК для развития спорта, это образец подражания для многих. Академия единоборств РМК — это одна из наших визитных карточек. Здесь еженедельно проходят различного уровня соревнования, ежедневно тренируются дети, любители и профессионалы. Спасибо всем тем, кто это построил, лично Игорю Алексеевичу Алтушкину и тем звездам, которые выросли здесь и уже передают свой опыт подрастающему поколению», — поделился эмоциями Алексей Орлов. Алексея Орлова познакомили с системой развития спортсменов, в экскурсии по залам его сопровождали топовые спортсмены мирового спорта, которые представляют Екатеринбург — экс-чемпион UFC Петр Ян и олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко. С последним Орлов договорился о проведении совместных спортивных мероприятий в городе.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил главный спортивный объект РМК — Академию единоборств, где еженедельно проходят соревнования различного уровня и тренируются как любители, так и топовые спортсмены. В частности, Орлов пообщался с экс-чемпионом UFC Петром Яном, рассказали URA.RU в пресс-службе РМК. «То, что делает РМК для развития спорта, это образец подражания для многих. Академия единоборств РМК — это одна из наших визитных карточек. Здесь еженедельно проходят различного уровня соревнования, ежедневно тренируются дети, любители и профессионалы. Спасибо всем тем, кто это построил, лично Игорю Алексеевичу Алтушкину и тем звездам, которые выросли здесь и уже передают свой опыт подрастающему поколению», — поделился эмоциями Алексей Орлов. Алексея Орлова познакомили с системой развития спортсменов, в экскурсии по залам его сопровождали топовые спортсмены мирового спорта, которые представляют Екатеринбург — экс-чемпион UFC Петр Ян и олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко. С последним Орлов договорился о проведении совместных спортивных мероприятий в городе.