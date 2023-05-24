Слуцкий заявил о вмешательстве Польши в дела суверенных государств

Польский генерал Вальдемар Скшипчак без стеснения заявил о готовности свергнуть законную власть в Беларуси с помощью военной силы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Аппетиты поляков по вмешательству в дела суверенных государств разгораются. Но либо генерал глуп, либо провокатор, либо явно плохой стратег, если не в курсе взаимных союзнических обязательств России с Белоруссией, в том числе по совместному обеспечению безопасности Союзного государства от внешних угроз», — прокомментировал заявления польского военного в своем telegram-канале Слуцкий.
Ранее Кремль отреагировал на заявление польских военных о готовящемся вооруженном перевороте в Беларуси. О подготовке и поддержке войск, противостоящих президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказал бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.
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