Слуцкий заявил о вмешательстве Польши в дела суверенных государств 25 мая 2023 в 03:24 Размер текста - 17 + Слуцкий напомнил польскому военному о военном союзе Беларуси и России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Польский генерал Вальдемар Скшипчак без стеснения заявил о готовности свергнуть законную власть в Беларуси с помощью военной силы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Аппетиты поляков по вмешательству в дела суверенных государств разгораются. Но либо генерал глуп, либо провокатор, либо явно плохой стратег, если не в курсе взаимных союзнических обязательств России с Белоруссией, в том числе по совместному обеспечению безопасности Союзного государства от внешних угроз», — прокомментировал заявления польского военного в своем telegram-канале Слуцкий. Ранее Кремль отреагировал на заявление польских военных о готовящемся вооруженном перевороте в Беларуси. О подготовке и поддержке войск, противостоящих президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказал бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. Польский генерал Вальдемар Скшипчак без стеснения заявил о готовности свергнуть законную власть в Беларуси с помощью военной силы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Аппетиты поляков по вмешательству в дела суверенных государств разгораются. Но либо генерал глуп, либо провокатор, либо явно плохой стратег, если не в курсе взаимных союзнических обязательств России с Белоруссией, в том числе по совместному обеспечению безопасности Союзного государства от внешних угроз», — прокомментировал заявления польского военного в своем telegram-канале Слуцкий. Ранее Кремль отреагировал на заявление польских военных о готовящемся вооруженном перевороте в Беларуси. О подготовке и поддержке войск, противостоящих президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказал бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям