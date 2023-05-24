Бывший спикер пермской глубинки борется за власть с чиновником из соседнего города

Бывший спикер Куединского округа Бадртдинов вышел в финал конкурса по выборам главы

25 мая 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Депутаты выберут нового главу 31 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU Конкурсная комиссия по отбору главы Куединского округа определила двух человек, которые по итогам испытаний и документальной проверки выступят перед депутатами местной думы. Это экс-председателя земского собрания территории Флорид Бадртдинов и начальник Фокинского территориального управления администрации Чайковского округа, экс-председателя ТИК Куеды Андрей Суслин. «Конкурсная комиссия рекомендует на рассмотрение депутатам Думы Куединского муниципального округа двух кандидатов. Это Флорид Бадртдинов и Андрей Суслин», — сообщатся в telegram-канале совета представительных органов Пермского края. На заседании думы 31 мая оба кандидата должны будут представить свои программы развития территории. Кто станет главой, решал депутаты. О том, что Флорид Бадртдинов является основным претендентом на пост главы Куеды, URA.RU сообщало в феврале. Его назначение местные оппозиционеры сначала восприняли негативно, но впоследствии приняли. Предыдущий глава территории Анатолий Верхоланцев перешел на позицию руководителя местного ТИК.

Конкурсная комиссия по отбору главы Куединского округа определила двух человек, которые по итогам испытаний и документальной проверки выступят перед депутатами местной думы. Это экс-председателя земского собрания территории Флорид Бадртдинов и начальник Фокинского территориального управления администрации Чайковского округа, экс-председателя ТИК Куеды Андрей Суслин. «Конкурсная комиссия рекомендует на рассмотрение депутатам Думы Куединского муниципального округа двух кандидатов. Это Флорид Бадртдинов и Андрей Суслин», — сообщатся в telegram-канале совета представительных органов Пермского края. На заседании думы 31 мая оба кандидата должны будут представить свои программы развития территории. Кто станет главой, решал депутаты. О том, что Флорид Бадртдинов является основным претендентом на пост главы Куеды, URA.RU сообщало в феврале. Его назначение местные оппозиционеры сначала восприняли негативно, но впоследствии приняли. Предыдущий глава территории Анатолий Верхоланцев перешел на позицию руководителя местного ТИК.