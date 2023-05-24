Бывший спикер пермской глубинки борется за власть с чиновником из соседнего города

Конкурсная комиссия по отбору главы Куединского округа определила двух человек, которые по итогам испытаний и документальной проверки выступят перед депутатами местной думы. Это экс-председателя земского собрания территории Флорид Бадртдинов и начальник Фокинского территориального управления администрации Чайковского округа, экс-председателя ТИК Куеды Андрей Суслин.
«Конкурсная комиссия рекомендует на рассмотрение депутатам Думы Куединского муниципального округа двух кандидатов. Это Флорид Бадртдинов и Андрей Суслин», — сообщатся в telegram-канале совета представительных органов Пермского края.
На заседании думы 31 мая оба кандидата должны будут представить свои программы развития территории. Кто станет главой, решал депутаты. О том, что Флорид Бадртдинов является основным претендентом на пост главы Куеды, URA.RU сообщало в феврале. Его назначение местные оппозиционеры сначала восприняли негативно, но впоследствии приняли. Предыдущий глава территории Анатолий Верхоланцев перешел на позицию руководителя местного ТИК.
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