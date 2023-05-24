24 мая 2023

Бывший спикер пермской глубинки борется за власть с чиновником из соседнего города

Бывший спикер Куединского округа Бадртдинов вышел в финал конкурса по выборам главы
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Депутаты выберут нового главу 31 мая Фото:

Конкурсная комиссия по отбору главы Куединского округа определила двух человек, которые по итогам испытаний и документальной проверки выступят перед депутатами местной думы. Это экс-председателя земского собрания территории Флорид Бадртдинов и начальник Фокинского территориального управления администрации Чайковского округа, экс-председателя ТИК Куеды Андрей Суслин.

«Конкурсная комиссия рекомендует на рассмотрение депутатам Думы Куединского муниципального округа двух кандидатов. Это Флорид Бадртдинов и Андрей Суслин», — сообщатся в telegram-канале совета представительных органов Пермского края.

На заседании думы 31 мая оба кандидата должны будут представить свои программы развития территории. Кто станет главой, решал депутаты. О том, что Флорид Бадртдинов является основным претендентом на пост главы Куеды, URA.RU сообщало в феврале. Его назначение местные оппозиционеры сначала восприняли негативно, но впоследствии приняли. Предыдущий глава территории Анатолий Верхоланцев перешел на позицию руководителя местного ТИК.

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Конкурсная комиссия по отбору главы Куединского округа определила двух человек, которые по итогам испытаний и документальной проверки выступят перед депутатами местной думы. Это экс-председателя земского собрания территории Флорид Бадртдинов и начальник Фокинского территориального управления администрации Чайковского округа, экс-председателя ТИК Куеды Андрей Суслин. «Конкурсная комиссия рекомендует на рассмотрение депутатам Думы Куединского муниципального округа двух кандидатов. Это Флорид Бадртдинов и Андрей Суслин», — сообщатся в telegram-канале совета представительных органов Пермского края. На заседании думы 31 мая оба кандидата должны будут представить свои программы развития территории. Кто станет главой, решал депутаты. О том, что Флорид Бадртдинов является основным претендентом на пост главы Куеды, URA.RU сообщало в феврале. Его назначение местные оппозиционеры сначала восприняли негативно, но впоследствии приняли. Предыдущий глава территории Анатолий Верхоланцев перешел на позицию руководителя местного ТИК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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