25 мая 2023

Курганцам показали, как горожане рисковали жизнью на Кировском мосту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , кировский мост
КГТРК опубликовал архивное видео стройки Кировского моста Фото:

Курганская телерадиокомпания опубликовала архивные кадры строящегося Кировского моста. На видео запечатлено, как горожане переходили мост по узким деревянным доскам.

«30 лет назад деревянный Кировский мост в Кургане закрыли на реконструкцию, машинам проезд запретили. Как бесстрашные пешеходы преодолевали препятствие — в видео из архива ГТРК „Курган“. Курганцы — люди с крепкими нервами и надежной вестибуляркой», — говорится в посте КГТРК в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в августе 2022 года Кировский мост закрыли на ремонт. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл мост «небезопасным и неопрятным». В ремонте был задействован трактор, который отправляли на Донбасс. Работы на мосту планируют завершить 1 июня 2023 года. Во время крупного майского пожара под Курганом мост открывали для эвакуации людей из садоводств.

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Курганская телерадиокомпания опубликовала архивные кадры строящегося Кировского моста. На видео запечатлено, как горожане переходили мост по узким деревянным доскам. «30 лет назад деревянный Кировский мост в Кургане закрыли на реконструкцию, машинам проезд запретили. Как бесстрашные пешеходы преодолевали препятствие — в видео из архива ГТРК „Курган“. Курганцы — люди с крепкими нервами и надежной вестибуляркой», — говорится в посте КГТРК в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в августе 2022 года Кировский мост закрыли на ремонт. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл мост «небезопасным и неопрятным». В ремонте был задействован трактор, который отправляли на Донбасс. Работы на мосту планируют завершить 1 июня 2023 года. Во время крупного майского пожара под Курганом мост открывали для эвакуации людей из садоводств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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