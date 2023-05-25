Курганцам показали, как горожане рисковали жизнью на Кировском мосту. Видео

26 мая 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

КГТРК опубликовал архивное видео стройки Кировского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская телерадиокомпания опубликовала архивные кадры строящегося Кировского моста. На видео запечатлено, как горожане переходили мост по узким деревянным доскам. «30 лет назад деревянный Кировский мост в Кургане закрыли на реконструкцию, машинам проезд запретили. Как бесстрашные пешеходы преодолевали препятствие — в видео из архива ГТРК „Курган“. Курганцы — люди с крепкими нервами и надежной вестибуляркой», — говорится в посте КГТРК в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в августе 2022 года Кировский мост закрыли на ремонт. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл мост «небезопасным и неопрятным». В ремонте был задействован трактор, который отправляли на Донбасс. Работы на мосту планируют завершить 1 июня 2023 года. Во время крупного майского пожара под Курганом мост открывали для эвакуации людей из садоводств.

Курганская телерадиокомпания опубликовала архивные кадры строящегося Кировского моста. На видео запечатлено, как горожане переходили мост по узким деревянным доскам. «30 лет назад деревянный Кировский мост в Кургане закрыли на реконструкцию, машинам проезд запретили. Как бесстрашные пешеходы преодолевали препятствие — в видео из архива ГТРК „Курган“. Курганцы — люди с крепкими нервами и надежной вестибуляркой», — говорится в посте КГТРК в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в августе 2022 года Кировский мост закрыли на ремонт. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл мост «небезопасным и неопрятным». В ремонте был задействован трактор, который отправляли на Донбасс. Работы на мосту планируют завершить 1 июня 2023 года. Во время крупного майского пожара под Курганом мост открывали для эвакуации людей из садоводств.