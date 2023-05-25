Курганская телерадиокомпания опубликовала архивные кадры строящегося Кировского моста. На видео запечатлено, как горожане переходили мост по узким деревянным доскам.
«30 лет назад деревянный Кировский мост в Кургане закрыли на реконструкцию, машинам проезд запретили. Как бесстрашные пешеходы преодолевали препятствие — в видео из архива ГТРК „Курган“. Курганцы — люди с крепкими нервами и надежной вестибуляркой», — говорится в посте КГТРК в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что в августе 2022 года Кировский мост закрыли на ремонт. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл мост «небезопасным и неопрятным». В ремонте был задействован трактор, который отправляли на Донбасс. Работы на мосту планируют завершить 1 июня 2023 года. Во время крупного майского пожара под Курганом мост открывали для эвакуации людей из садоводств.
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