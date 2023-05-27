В Турции начался второй тур выборов президента

В Турции стартовал второй тур выборов президента. Об этом сообщает турецкое издание Haber Turk.
«Сегодня, впервые в своей истории, Турция идет на избирательные участки во втором туре президентских выборов и избирает президента. На выборах, в которых участвовали Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу, голосование началось в 08:00 утра (мск — прим. URA.RU)», — говорится в материале
Выборы в Турции идут с 14 мая. Политолог Иван Мезюхо сообщал, что победа действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выгодна для России. Однако в аналитическом центре ORC Research допустили победу оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу. Сам кандидат в рамках предвыборной кампании пообещал не вводить ограничения для российский туристов. Эрдоган сообщал, что при победе Кылычдароглу, вместе с ним победят террористические организации. Оппозиционер, в свою очередь, выступил с заявлением не отдавать голос за Эрдогана, дабы не совершать грех.
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