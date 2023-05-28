СК РФ возбудит уголовное дело против сенатора, поддержавшего убийство россиян

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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Против сенатора Линдси Грэма будет возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на американского сенатора Линдси Грэма, который назвал смерть россиян самой удачной тратой денег. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил <…> возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян», — говорится в telegram-канале ведомства. Высказываниям Грэма следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее Грэм заявлял, что финансирование ВСУ — самая удачная трата денег США, которая «заканчивается смертью» россиян. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Грэма «старым дураком» и пригрозил ему судьбой убитых политиков.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на американского сенатора Линдси Грэма, который назвал смерть россиян самой удачной тратой денег. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил <…> возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян», — говорится в telegram-канале ведомства. Высказываниям Грэма следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка. Ранее Грэм заявлял, что финансирование ВСУ — самая удачная трата денег США, которая «заканчивается смертью» россиян. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Грэма «старым дураком» и пригрозил ему судьбой убитых политиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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