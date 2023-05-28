Пользователи Twitter жестко ответили Зеленскому на его жалобы об атаке Киева

Пользователи Twitterраскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за нежелания закончить конфликт, имея такую возможность. Такие выводы интернет-пользователи сделали после жалоб украинского лидера на «самый мощный удар» по Киеву со стороны РФ.
«Мир был возможен, но вы хотели играть жестко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором», — написал пользователь BitMoney & Co. «Все, что ему нужно сделать — это отказаться от НАТО, и все закончится», — заявил пользователь Brandon McConnell. «Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Артемовска. Вы — позор», — заявил интернет-пользователь RedPilledExLiberal.
Ранее Зеленский написал в соцсети, что атака по Киеву в ночь на 28 мая оказалась самой мощной за все время спецоперации. По его словам, удары нанесли 54 беспилотника.
Интернет-пользователи активно реагируют на высказывания Зеленского. Пользователи Twitter остро отреагировали на его слова о том, что передача F-16 ВСУ станет сигналом для России, пишет МК. Также были высмеяны слова Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину.
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за нежелания закончить конфликт, имея такую возможность. Такие выводы интернет-пользователи сделали после жалоб украинского лидера на «самый мощный удар» по Киеву со стороны РФ. «Мир был возможен, но вы хотели играть жестко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором», — написал пользователь BitMoney & Co. «Все, что ему нужно сделать — это отказаться от НАТО, и все закончится», — заявил пользователь Brandon McConnell. «Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Артемовска. Вы — позор», — заявил интернет-пользователь RedPilledExLiberal. Ранее Зеленский написал в соцсети, что атака по Киеву в ночь на 28 мая оказалась самой мощной за все время спецоперации. По его словам, удары нанесли 54 беспилотника. Интернет-пользователи активно реагируют на высказывания Зеленского. Пользователи Twitter остро отреагировали на его слова о том, что передача F-16 ВСУ станет сигналом для России, пишет МК. Также были высмеяны слова Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину.