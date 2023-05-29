В Пермском крае 7 тысяч старшеклассников пройдут учебные сборы по военной подготовке

За время пятидневных сборов для старшеклассников проводятся теоретические и практические занятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае старшеклассников и учащихся первых курсов колледжей и техникумов отправят на учебные сборы по военной подготовке. Так, в течение сентября-декабря пятидневные сборы будут проводиться для 3420 допризывников, а всего в текущем году их пройдут порядка 7000 молодых людей. Об этом URA.RU рассказали в администрации губернатора края.

«Пятидневные учебные сборы в 2023 году пройдут около 7 тыс. человек: обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных организаций первых-вторых курсов. В учебную программу сборов входят теоретические и практические занятия», — пояснили в администрации Прикамья.

Отмечается, что с 2010 года подобные сборы «проводятся образовательными организациями самостоятельно в течение учебного года». Также с 2014 года сборы проводятся государственным бюджетным учреждением «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Организация собирает допризывников на собственной базе в Перми, а также зональных центрах, расположенных в Чайковском и Березниках

URA.RU рассказывало также, что свои сборы для допризывников организовали совместно пермское отделение «ДОСААФ» межрегиональная организация военно-патриотического воспитания «Ветеранский резерв», и военно-патриотическое движение «Гвардейская смена». Обучение старшеклассников проводят опытные инструкторы, в том числе, ветераны войск спецназначения.