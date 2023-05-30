Жители села на «курганской Рублевке» остались без воды во время аномальной жары и угрозы пожаров

31 мая 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

В Курганской области село осталось без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Колташево Кетовского муниципального округа, так называемая «курганская Рублевка», жители остаются без воды. Местные говорят, что воду из резервов населенного пункта увозят в город. Сельчане беспокоятся, что у них нет возможности защитить свои дома в случае пожара. О проблемах с водоснабжением корреспонденту URA.RU сообщили местные жители. «Проблема с водоснабжением есть — это факт! В мае начались перебои, до этого все хорошо с осени было. У нас по улице воды уже неделю нет, вернее сказать, утром совсем тонкой струйкой бежит примерно час, даже умыться ее не хватает. Нет возможности готовить, принимать душ, стирать и так далее. При этом, и в колодце воды очень мало, даже на полив скудно», — поделилась с URA.RU одна из жительниц села. Сельчане заявили, что в администрации считают, что проблема с водой связана с возросшим числом населения, однако они не согласны с такой версией. Как обсуждают в чате жителей Колташево, ежедневно приезжает машина и якобы увозит воду в город. По их данным, это транспорт одной из курганских компаний, которая продает воду. Жители утверждают, что этот транспорт именно увозит воду из села, а не привозит. Отмечается, что приезд машины происходит около десяти раз за день. В чате также сообщают, что в населенном пункте установлено централизованное водоснабжение по проекту за 100 000 рублей, за который, как утверждают сами жители, они заплатили свои деньги. Корреспонденту URA.RU пояснили, что не у всех в селе есть возможность установить скважины для личного пользования. В Колташево также установлена платная колонка с водой, однако жители отмечают, что ее можно использовать как питьевую, но набирать для стирки вещей очень неудобно. Жители села массово писали в администрацию Кетовского округа с жалобой на проблемы с водоснабжением. Им отвечали, что в ближайшее время в населенный пункт приедут специалисты, однако сельчане делятся, что никто за последние дни не приезжал. Глава Кетовского округа Олег Язовских сообщил URA.RU, что о проблеме с водой им известно и на данный момент уже собрана комиссия. Язовских также отметил, что сейчас сотрудники администрации проверяют все документы, чтобы выяснить проблему с транспортом, который якобы увозит воду из Колташево. Ранее URA.RU писало, что глава курганского округа предложил жителям в период засухи покупать воду для огородов. По его словам, лучше использовать техническую воду, а не питьевую. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Колташево Кетовского муниципального округа, так называемая «курганская Рублевка», жители остаются без воды. Местные говорят, что воду из резервов населенного пункта увозят в город. Сельчане беспокоятся, что у них нет возможности защитить свои дома в случае пожара. О проблемах с водоснабжением корреспонденту URA.RU сообщили местные жители. «Проблема с водоснабжением есть — это факт! В мае начались перебои, до этого все хорошо с осени было. У нас по улице воды уже неделю нет, вернее сказать, утром совсем тонкой струйкой бежит примерно час, даже умыться ее не хватает. Нет возможности готовить, принимать душ, стирать и так далее. При этом, и в колодце воды очень мало, даже на полив скудно», — поделилась с URA.RU одна из жительниц села. Сельчане заявили, что в администрации считают, что проблема с водой связана с возросшим числом населения, однако они не согласны с такой версией. Как обсуждают в чате жителей Колташево, ежедневно приезжает машина и якобы увозит воду в город. По их данным, это транспорт одной из курганских компаний, которая продает воду. Жители утверждают, что этот транспорт именно увозит воду из села, а не привозит. Отмечается, что приезд машины происходит около десяти раз за день. В чате также сообщают, что в населенном пункте установлено централизованное водоснабжение по проекту за 100 000 рублей, за который, как утверждают сами жители, они заплатили свои деньги. Корреспонденту URA.RU пояснили, что не у всех в селе есть возможность установить скважины для личного пользования. В Колташево также установлена платная колонка с водой, однако жители отмечают, что ее можно использовать как питьевую, но набирать для стирки вещей очень неудобно. Жители села массово писали в администрацию Кетовского округа с жалобой на проблемы с водоснабжением. Им отвечали, что в ближайшее время в населенный пункт приедут специалисты, однако сельчане делятся, что никто за последние дни не приезжал. Глава Кетовского округа Олег Язовских сообщил URA.RU, что о проблеме с водой им известно и на данный момент уже собрана комиссия. Язовских также отметил, что сейчас сотрудники администрации проверяют все документы, чтобы выяснить проблему с транспортом, который якобы увозит воду из Колташево. Ранее URA.RU писало, что глава курганского округа предложил жителям в период засухи покупать воду для огородов. По его словам, лучше использовать техническую воду, а не питьевую.