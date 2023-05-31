Синоптик Пулин: на Свердловскую область надвигаются грозы

01 июня 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

В Свердловскую область придут грозы с небольшими осадки, считает синоптик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловскую область придет холодный фронт, сопровождаемый грозами, основная грозовая активность ожидается на северо-западе региона. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Холодный фронт, сопровождаемый грозами, придет с запада. Осадки на фронте преимущественно умеренные при грозах до 10 миллиметров. Основная грозовая активность ожидается по северо-западу Свердловской области, а в юго-восточных районах осадков не ожидается», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По прогнозу синоптика, 1 июня в Свердловской области ожидается от 32 до 34 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в тот же день Пулин прогнозирует переменную облачность с небольшим дождем, вероятность гроз около 25% с температурой от 29 до 31 градуса тепла. «При грозах в регионе будут ливневые осадки», — добавил синоптик. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области впервые с 1957 года зафиксировано минимальное количество осадков. Если в конце 50-х годов в регионе выпало 2 мм, то в 2023 году на землю упало лишь 0.5 мм.

В Свердловскую область придет холодный фронт, сопровождаемый грозами, основная грозовая активность ожидается на северо-западе региона. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Холодный фронт, сопровождаемый грозами, придет с запада. Осадки на фронте преимущественно умеренные при грозах до 10 миллиметров. Основная грозовая активность ожидается по северо-западу Свердловской области, а в юго-восточных районах осадков не ожидается», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По прогнозу синоптика, 1 июня в Свердловской области ожидается от 32 до 34 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в тот же день Пулин прогнозирует переменную облачность с небольшим дождем, вероятность гроз около 25% с температурой от 29 до 31 градуса тепла. «При грозах в регионе будут ливневые осадки», — добавил синоптик. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области впервые с 1957 года зафиксировано минимальное количество осадков. Если в конце 50-х годов в регионе выпало 2 мм, то в 2023 году на землю упало лишь 0.5 мм.