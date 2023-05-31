В Курганской области задержали водителя грузовика, сбившего насмерть ребенка

В городе Петухово Курганской области задержали водителя грузовика, сбившего насмерть девятилетнего ребенка. Данная информация была размещена 1 июня на сайте СУ СК РФ по Курганской области.
«В настоящее время уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Курганской области, где оно принято к производству. Водитель грузового автомобиля задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.
По данным следствия, водитель, управляя грузовым автомобилем, 31 мая допустил наезд на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прокурор Курганской области Андрей Назаров взял на контроль ход уголовного дела.
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