31 мая 2023

В Курганской области задержали водителя грузовика, сбившего насмерть ребенка

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу Фото:

В городе Петухово Курганской области задержали водителя грузовика, сбившего насмерть девятилетнего ребенка. Данная информация была размещена 1 июня на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«В настоящее время уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Курганской области, где оно принято к производству. Водитель грузового автомобиля задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

По данным следствия, водитель, управляя грузовым автомобилем, 31 мая допустил наезд на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прокурор Курганской области Андрей Назаров взял на контроль ход уголовного дела.

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В городе Петухово Курганской области задержали водителя грузовика, сбившего насмерть девятилетнего ребенка. Данная информация была размещена 1 июня на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «В настоящее время уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Курганской области, где оно принято к производству. Водитель грузового автомобиля задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении. По данным следствия, водитель, управляя грузовым автомобилем, 31 мая допустил наезд на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прокурор Курганской области Андрей Назаров взял на контроль ход уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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