В Екатеринбурге дети высадили сотни цветов у мемориала летчикам-героям

В День защиты детей в Екатеринбурге школьники и юнармейцы высадили около семи сотен цветов у мемориала летчикам-героям Советского союза в Екатеринбурге. В мероприятии также приняли участие военнослужащие отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа.
«Участники акции высадили около 700 цветов в виде российского триколора на „Аллее Российской славы“ отдельного транспортного смешанного авиационного полка ЦВО. После высадки цветов школьники написали письма участникам специальной военной операции и передали их летчикам, которые передадут письма военнослужащим», — рассказали на портале Минобороны РФ.
В мероприятии приняли участие юнармейцы и воспитанники кадетского класса имени дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова, курсанты военных авиационных вузов, летчики и ветераны авиации. Акция прошла в третий раз в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения.
Ранее URA.RU сообщало о магическом шоу для детей, которое устроили в компании «Сима-ленд». В честь Дня защиты детей для них подготовили Венский карнавал, мастер-классы, волшебное шоу с фокусами.
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