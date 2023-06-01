01 июня 2023

В Екатеринбурге дети высадили сотни цветов у мемориала летчикам-героям

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция Салатная лента. В рамках Года Экологии и Всероссийского детского экологического фестиваля. Челябинск, клумба, цветы
Цветы высадили в виде российского триколора Фото:

В День защиты детей в Екатеринбурге школьники и юнармейцы высадили около семи сотен цветов у мемориала летчикам-героям Советского союза в Екатеринбурге. В мероприятии также приняли участие военнослужащие отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа.

«Участники акции высадили около 700 цветов в виде российского триколора на „Аллее Российской славы“ отдельного транспортного смешанного авиационного полка ЦВО. После высадки цветов школьники написали письма участникам специальной военной операции и передали их летчикам, которые передадут письма военнослужащим», — рассказали на портале Минобороны РФ.

В мероприятии приняли участие юнармейцы и воспитанники кадетского класса имени дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова, курсанты военных авиационных вузов, летчики и ветераны авиации. Акция прошла в третий раз в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения.

Ранее URA.RU сообщало о магическом шоу для детей, которое устроили в компании «Сима-ленд». В честь Дня защиты детей для них подготовили Венский карнавал, мастер-классы, волшебное шоу с фокусами.

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В День защиты детей в Екатеринбурге школьники и юнармейцы высадили около семи сотен цветов у мемориала летчикам-героям Советского союза в Екатеринбурге. В мероприятии также приняли участие военнослужащие отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа. «Участники акции высадили около 700 цветов в виде российского триколора на „Аллее Российской славы“ отдельного транспортного смешанного авиационного полка ЦВО. После высадки цветов школьники написали письма участникам специальной военной операции и передали их летчикам, которые передадут письма военнослужащим», — рассказали на портале Минобороны РФ. В мероприятии приняли участие юнармейцы и воспитанники кадетского класса имени дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова, курсанты военных авиационных вузов, летчики и ветераны авиации. Акция прошла в третий раз в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения. Ранее URA.RU сообщало о магическом шоу для детей, которое устроили в компании «Сима-ленд». В честь Дня защиты детей для них подготовили Венский карнавал, мастер-классы, волшебное шоу с фокусами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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