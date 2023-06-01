01 июня 2023

Тюменские власти готовы продать памятник культуры за один рубль

В Тюменской области объект культурного наследия включили в программу приватизации по цене в один рубль
© Служба новостей «URA.RU»
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Историческое здание оценили в рубль, а землю под ним — в сотни тысяч раз дороже Фото:

Власти Тюменской области выставили на приватизацию объект культурного наследия, расположенный в историческом центре Тобольска — «Магазин Г.Н. Константинова», решив продавать его по начальной цене в один рубль. Соответствующее решение принял департамент имущественных отношений региона.

«Приватизировать находящийся в госсобственности Тюменской области объект культурного наследия регионального значения: „Магазин Г.Н. Константинова“, расположенный в Тобольске, на улице Базарная площадь, дом 4. Начальная цена продажи устанавливается равной одному рублю», — говорится в приказе департамента.

Здание построено в конце XIX — начале XX века. Оно находится в неудовлетворительном состоянии. Новому собственнику будет необходимо провести работы по сохранению памятника культуры: отреставрировать его и благоустроить территорию возле здания.

Неотъемлемой частью будущего аукциона станет и земля, на которой расположен магазин. Ее будущему владельцу не готовы отдать дешевле, чем за 605 000 рублей.

Как ранее писало URA.RU, включить объект в программу приватизации власти региона захотели еще в марте. Как говорилось в пояснительной записке к решению, памятник не востребован для реализации полномочий Тюменской области.

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Власти Тюменской области выставили на приватизацию объект культурного наследия, расположенный в историческом центре Тобольска — «Магазин Г.Н. Константинова», решив продавать его по начальной цене в один рубль. Соответствующее решение принял департамент имущественных отношений региона. «Приватизировать находящийся в госсобственности Тюменской области объект культурного наследия регионального значения: „Магазин Г.Н. Константинова“, расположенный в Тобольске, на улице Базарная площадь, дом 4. Начальная цена продажи устанавливается равной одному рублю», — говорится в приказе департамента. Здание построено в конце XIX — начале XX века. Оно находится в неудовлетворительном состоянии. Новому собственнику будет необходимо провести работы по сохранению памятника культуры: отреставрировать его и благоустроить территорию возле здания. Неотъемлемой частью будущего аукциона станет и земля, на которой расположен магазин. Ее будущему владельцу не готовы отдать дешевле, чем за 605 000 рублей. Как ранее писало URA.RU, включить объект в программу приватизации власти региона захотели еще в марте. Как говорилось в пояснительной записке к решению, памятник не востребован для реализации полномочий Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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