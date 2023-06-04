Главный дирижер Пермского театра оперы и балета передумал увольняться

05 июня 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Гендиректор театра Довлет Анзароков покинул театр в мае Фото: Алексей Гущин © URA.RU Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян передумал увольняться. Ранее он заявлял, что покинет театр после увольнения гендиректора Довлета Анзарокова. «Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян, который намеревался покинуть театр 14 июня, на минувшей неделе заявление на увольнение не подал», — сообщает «Новый компаньон». По данным источников издания, дирижер признался, что погорячился. Ранее Агаджанян заявлял, что уходит из театра из солидарности с уволенным гендиректором театра Довлетом Анзароковым. Дирижер планировал уйти после премьеры оперы Дж. Верди «Бал-Маскарад». Анзароков был уволен из-за конфликта с министром культуры Пермского края Аллой Платновой. По словам бывшего гендиректора оперы, от него требовали уволить двух сотрудников театра, в том числе и Агаджаняна, на что он не пошел.

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян передумал увольняться. Ранее он заявлял, что покинет театр после увольнения гендиректора Довлета Анзарокова. «Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян, который намеревался покинуть театр 14 июня, на минувшей неделе заявление на увольнение не подал», — сообщает «Новый компаньон». По данным источников издания, дирижер признался, что погорячился. Ранее Агаджанян заявлял, что уходит из театра из солидарности с уволенным гендиректором театра Довлетом Анзароковым. Дирижер планировал уйти после премьеры оперы Дж. Верди «Бал-Маскарад». Анзароков был уволен из-за конфликта с министром культуры Пермского края Аллой Платновой. По словам бывшего гендиректора оперы, от него требовали уволить двух сотрудников театра, в том числе и Агаджаняна, на что он не пошел.