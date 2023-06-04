04 июня 2023
03 июня 2023

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета передумал увольняться

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь. Городские пейзажи, театр оперы и балета, город пермь, оперный театр
Гендиректор театра Довлет Анзароков покинул театр в мае Фото:

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян передумал увольняться. Ранее он заявлял, что покинет театр после увольнения гендиректора Довлета Анзарокова.

«Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян, который намеревался покинуть театр 14 июня, на минувшей неделе заявление на увольнение не подал», — сообщает «Новый компаньон». По данным источников издания, дирижер признался, что погорячился.

Ранее Агаджанян заявлял, что уходит из театра из солидарности с уволенным гендиректором театра Довлетом Анзароковым. Дирижер планировал уйти после премьеры оперы Дж. Верди «Бал-Маскарад». Анзароков был уволен из-за конфликта с министром культуры Пермского края Аллой Платновой. По словам бывшего гендиректора оперы, от него требовали уволить двух сотрудников театра, в том числе и Агаджаняна, на что он не пошел.

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Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян передумал увольняться. Ранее он заявлял, что покинет театр после увольнения гендиректора Довлета Анзарокова. «Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян, который намеревался покинуть театр 14 июня, на минувшей неделе заявление на увольнение не подал», — сообщает «Новый компаньон». По данным источников издания, дирижер признался, что погорячился. Ранее Агаджанян заявлял, что уходит из театра из солидарности с уволенным гендиректором театра Довлетом Анзароковым. Дирижер планировал уйти после премьеры оперы Дж. Верди «Бал-Маскарад». Анзароков был уволен из-за конфликта с министром культуры Пермского края Аллой Платновой. По словам бывшего гендиректора оперы, от него требовали уволить двух сотрудников театра, в том числе и Агаджаняна, на что он не пошел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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