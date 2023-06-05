В ХМАО осудят директора МУПа, который провел себе в дом отопление за чужой счет

Директора МУПа будут судить по шести статьям Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по шести статьям УК РФ по делу экс-руководителя муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александра Сергеева. Дело направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Директор предприятия, преследуя цель использования средств и имущества предприятия в личных целях, заключил с одной из организаций договор на установку окон и дверей в здании предприятия. При этом он намеренно завысил стоимость контракта и обеспечил победу в конкурсной процедуре указанной организации. В свою очередь, он потребовал от представителей юридического лица приобрести за счет средств, полученных в рамках договора, оборудование и комплектующие отопительной системы и установить их в его доме», — сообщили в ведомстве.

После этого Сергеев начал требовать от подрядчика отремонтировать его недвижимость, но получил отказ. После чего намеренно заморозил выплату денег за контракт по установке дверей и окон на полгода. «Кроме того, обвиняемый, используя служебное положение, предоставлял в аренду своей супруге технику предприятия, которая использовалась для строительства его дома. При этом он занизил фактическую стоимость таких услуг на сумму свыше 100 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Также Сергееву предъявили обвинение за оказание услуг ненадлежащего качества. «На линию был допущен водитель пассажирского автобуса, лишенный водительского удостоверения и находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он допустил наезд на опору дорожного знака. Пассажиры автобуса получили травмы», — добавили в прокуратуре.

Всего же Сергееву предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса. Его будут судить за взятку, мошенничество, превышение должностных полномочий и злоупотребление ими. Также в материалах дела значатся служебный подлог и оказание услуг ненадлежащего качества.

Ранее URA.RU сообщало, что главный дорожник Ханты-Мансийска Сергеев подозревается в получении взятки. У него дома прошли обыски.