Baza: пострадавший в драке с Понасенковым* находится в крайне тяжелом состоянии

07 июня 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

За жизнь пострадавшего в конфликте с Понасенковым борются врачи Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Мужчина, который упал после встречи с блогером Евгением Понасенковым (признан в РФ иноагентом), находится в коме, в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Личность пострадавшего до сих пор не установлена. «По данным „Базы“, у мужчины диагностирована открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени, переломы костей свода и основания черепа. Это очень серьезные травмы», — говорится в сообщении канала. За его жизнь борются врачи. Ранее стало известно, что Понасенков был задержан за драку в Москве. Сообщалось, что он ударил человека. По версии блогера, неизвестный подошел к нему во время его прогулки и начал оскорблять. Тогда друг оттолкнул мужчину и тот упал. Отмечается, что пострадавшего отправили в реанимацию с травмой головы. *Евгений Понасенков решением Минюста РФ внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Мужчина, который упал после встречи с блогером Евгением Понасенковым (признан в РФ иноагентом), находится в коме, в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Личность пострадавшего до сих пор не установлена. «По данным „Базы“, у мужчины диагностирована открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени, переломы костей свода и основания черепа. Это очень серьезные травмы», — говорится в сообщении канала. За его жизнь борются врачи. Ранее стало известно, что Понасенков был задержан за драку в Москве. Сообщалось, что он ударил человека. По версии блогера, неизвестный подошел к нему во время его прогулки и начал оскорблять. Тогда друг оттолкнул мужчину и тот упал. Отмечается, что пострадавшего отправили в реанимацию с травмой головы. *Евгений Понасенков решением Минюста РФ внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента