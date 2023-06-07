Baza: пострадавший в драке с Понасенковым* находится в крайне тяжелом состоянии

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За жизнь пострадавшего в конфликте с Понасенковым борются врачи Фото:

Мужчина, который упал после встречи с блогером Евгением Понасенковым (признан в РФ иноагентом), находится в коме, в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Личность пострадавшего до сих пор не установлена.

«По данным „Базы“, у мужчины диагностирована открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени, переломы костей свода и основания черепа. Это очень серьезные травмы», — говорится в сообщении канала. За его жизнь борются врачи.

Ранее стало известно, что Понасенков был задержан за драку в Москве. Сообщалось, что он ударил человека. По версии блогера, неизвестный подошел к нему во время его прогулки и начал оскорблять. Тогда друг оттолкнул мужчину и тот упал. Отмечается, что пострадавшего отправили в реанимацию с травмой головы.

*Евгений Понасенков решением Минюста РФ внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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Мужчина, который упал после встречи с блогером Евгением Понасенковым (признан в РФ иноагентом), находится в коме, в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Личность пострадавшего до сих пор не установлена. «По данным „Базы“, у мужчины диагностирована открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени, переломы костей свода и основания черепа. Это очень серьезные травмы», — говорится в сообщении канала. За его жизнь борются врачи. Ранее стало известно, что Понасенков был задержан за драку в Москве. Сообщалось, что он ударил человека. По версии блогера, неизвестный подошел к нему во время его прогулки и начал оскорблять. Тогда друг оттолкнул мужчину и тот упал. Отмечается, что пострадавшего отправили в реанимацию с травмой головы. *Евгений Понасенков решением Минюста РФ внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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