Baza: пострадавший в драке с Понасенковым* находится в крайне тяжелом состоянии

Мужчина, который упал после встречи с блогером Евгением Понасенковым (признан в РФ иноагентом), находится в коме, в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Личность пострадавшего до сих пор не установлена.
«По данным „Базы“, у мужчины диагностирована открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени, переломы костей свода и основания черепа. Это очень серьезные травмы», — говорится в сообщении канала. За его жизнь борются врачи.
Ранее стало известно, что Понасенков был задержан за драку в Москве. Сообщалось, что он ударил человека. По версии блогера, неизвестный подошел к нему во время его прогулки и начал оскорблять. Тогда друг оттолкнул мужчину и тот упал. Отмечается, что пострадавшего отправили в реанимацию с травмой головы.
*Евгений Понасенков решением Минюста РФ внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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