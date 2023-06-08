Путин обсудил с Сальдо взрыв Каховской ГЭС

08 июня 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил проанализировать все потребности Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо обсудил ситуацию, касаемо подрыва Каховской ГЭС. Он поручил проанализировать все потребности региона после катастрофы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент поручил [Сальдо] провести анализ всех потребностей, которые возникают у Херсонской области в связи с последствиями диверсии на Каховской ГЭС», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. ВСУ 6 июня совершили атаку на Каховскую ГЭС. В результате удара украинской армии была повреждена дамба, из-за чего множество населенных пунктов в Херсонской области было затоплено.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо обсудил ситуацию, касаемо подрыва Каховской ГЭС. Он поручил проанализировать все потребности региона после катастрофы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент поручил [Сальдо] провести анализ всех потребностей, которые возникают у Херсонской области в связи с последствиями диверсии на Каховской ГЭС», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. ВСУ 6 июня совершили атаку на Каховскую ГЭС. В результате удара украинской армии была повреждена дамба, из-за чего множество населенных пунктов в Херсонской области было затоплено.