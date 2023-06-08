Путин обсудил с Сальдо взрыв Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо обсудил ситуацию, касаемо подрыва Каховской ГЭС. Он поручил проанализировать все потребности региона после катастрофы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент поручил [Сальдо] провести анализ всех потребностей, которые возникают у Херсонской области в связи с последствиями диверсии на Каховской ГЭС», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
ВСУ 6 июня совершили атаку на Каховскую ГЭС. В результате удара украинской армии была повреждена дамба, из-за чего множество населенных пунктов в Херсонской области было затоплено.
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