Путин обсудил с Сальдо взрыв Каховской ГЭС

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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил проанализировать все потребности Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо обсудил ситуацию, касаемо подрыва Каховской ГЭС. Он поручил проанализировать все потребности региона после катастрофы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент поручил [Сальдо] провести анализ всех потребностей, которые возникают у Херсонской области в связи с последствиями диверсии на Каховской ГЭС», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

ВСУ 6 июня совершили атаку на Каховскую ГЭС. В результате удара украинской армии была повреждена дамба, из-за чего множество населенных пунктов в Херсонской области было затоплено.

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо обсудил ситуацию, касаемо подрыва Каховской ГЭС. Он поручил проанализировать все потребности региона после катастрофы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент поручил [Сальдо] провести анализ всех потребностей, которые возникают у Херсонской области в связи с последствиями диверсии на Каховской ГЭС», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. ВСУ 6 июня совершили атаку на Каховскую ГЭС. В результате удара украинской армии была повреждена дамба, из-за чего множество населенных пунктов в Херсонской области было затоплено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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