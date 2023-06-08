Гладков: система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду 08 июня 2023 в 23:52 Размер текста - 17 + Сбиты 2 воздушные цели, заявил Гладков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Над Белгородом сработала система российская ПВО, сбив 2 воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Он также подчеркнул, что, согласно предварительным данным, пострадавших не было. Также Гладков сообщил о повреждении автомобилей и крыши одного и частных жилых домов. Ранее Гладков рассказал о том, что в результате обстрела села Глотово (Белгородская область) контузию получил 14-летний ребенок. В связи с атаками Вооруженных сил Украины на Белгород председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли выразил обеспокоенность возможной эскалацией. Согласно его заявлению, США внимательно наблюдают за действиями ВСУ. Над Белгородом сработала система российская ПВО, сбив 2 воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Он также подчеркнул, что, согласно предварительным данным, пострадавших не было. Также Гладков сообщил о повреждении автомобилей и крыши одного и частных жилых домов. Ранее Гладков рассказал о том, что в результате обстрела села Глотово (Белгородская область) контузию получил 14-летний ребенок. В связи с атаками Вооруженных сил Украины на Белгород председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли выразил обеспокоенность возможной эскалацией. Согласно его заявлению, США внимательно наблюдают за действиями ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям