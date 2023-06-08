08 июня 2023

Гладков: система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду

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Армия, разное, архив. Пермь, артподготовка, пво, сво, запуск ракет
Сбиты 2 воздушные цели, заявил Гладков Фото:

Над Белгородом сработала система российская ПВО, сбив 2 воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Он также подчеркнул, что, согласно предварительным данным, пострадавших не было. Также Гладков сообщил о повреждении автомобилей и крыши одного и частных жилых домов.

Ранее Гладков рассказал о том, что в результате обстрела села Глотово (Белгородская область) контузию получил 14-летний ребенок. В связи с атаками Вооруженных сил Украины на Белгород председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли выразил обеспокоенность возможной эскалацией. Согласно его заявлению, США внимательно наблюдают за действиями ВСУ.

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Над Белгородом сработала система российская ПВО, сбив 2 воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Он также подчеркнул, что, согласно предварительным данным, пострадавших не было. Также Гладков сообщил о повреждении автомобилей и крыши одного и частных жилых домов. Ранее Гладков рассказал о том, что в результате обстрела села Глотово (Белгородская область) контузию получил 14-летний ребенок. В связи с атаками Вооруженных сил Украины на Белгород председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли выразил обеспокоенность возможной эскалацией. Согласно его заявлению, США внимательно наблюдают за действиями ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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