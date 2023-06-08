08 июня 2023
07 июня 2023

В ЯНАО полиция ищет опасный сидр

Полиция предупредила ямальцев о «Мистере сидре», которым массово отравились россияне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бар "Географ". Екатеринбург, холодильник, сидр, крафтовое пиво
Полиция ЯНАО предупредила ямальцев об опасном сидре Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление сидром в регионах России

Полиция Надымского района ЯНАО просит ямальцев проявлять бдительность при покупке алкогольных напитков и сообщать о наличии марки «Мистер сидр» в торговых точках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Отдел МВД РФ по Надымскому району обращает внимание граждан, что в июне на территории нескольких регионов страны зарегистрированы факты отравления фальсифицированной алкогольной продукцией, в том числе со смертельным исходом. Было установлено, что отравление наступило в результате употребления фальсифицированного пивного напитка „Мистер сидр“», — сообщает пресс-служба районной полиции.

Ранее URA.RU рассказало, что по России прокатилась волна массовых отравлений суррогатным сидром, в котором содержался метиловый спирт. В Минздраве РФ сообщили, что от отравления сидром скончалось около 30 человек. В МВД РФ заявили, что спирт для изготовления смертельного напитка был похищен у самарских силовиков. На сегодняшний день число пострадавших от напитка в России перевалило сто человек.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Надымского района ЯНАО просит ямальцев проявлять бдительность при покупке алкогольных напитков и сообщать о наличии марки «Мистер сидр» в торговых точках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Отдел МВД РФ по Надымскому району обращает внимание граждан, что в июне на территории нескольких регионов страны зарегистрированы факты отравления фальсифицированной алкогольной продукцией, в том числе со смертельным исходом. Было установлено, что отравление наступило в результате употребления фальсифицированного пивного напитка „Мистер сидр“», — сообщает пресс-служба районной полиции. Ранее URA.RU рассказало, что по России прокатилась волна массовых отравлений суррогатным сидром, в котором содержался метиловый спирт. В Минздраве РФ сообщили, что от отравления сидром скончалось около 30 человек. В МВД РФ заявили, что спирт для изготовления смертельного напитка был похищен у самарских силовиков. На сегодняшний день число пострадавших от напитка в России перевалило сто человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...