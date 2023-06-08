В ЯНАО полиция ищет опасный сидр

Полиция предупредила ямальцев о «Мистере сидре», которым массово отравились россияне

09 июня 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Полиция ЯНАО предупредила ямальцев об опасном сидре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Полиция Надымского района ЯНАО просит ямальцев проявлять бдительность при покупке алкогольных напитков и сообщать о наличии марки «Мистер сидр» в торговых точках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Отдел МВД РФ по Надымскому району обращает внимание граждан, что в июне на территории нескольких регионов страны зарегистрированы факты отравления фальсифицированной алкогольной продукцией, в том числе со смертельным исходом. Было установлено, что отравление наступило в результате употребления фальсифицированного пивного напитка „Мистер сидр“», — сообщает пресс-служба районной полиции. Ранее URA.RU рассказало, что по России прокатилась волна массовых отравлений суррогатным сидром, в котором содержался метиловый спирт. В Минздраве РФ сообщили, что от отравления сидром скончалось около 30 человек. В МВД РФ заявили, что спирт для изготовления смертельного напитка был похищен у самарских силовиков. На сегодняшний день число пострадавших от напитка в России перевалило сто человек.

Полиция Надымского района ЯНАО просит ямальцев проявлять бдительность при покупке алкогольных напитков и сообщать о наличии марки «Мистер сидр» в торговых точках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Отдел МВД РФ по Надымскому району обращает внимание граждан, что в июне на территории нескольких регионов страны зарегистрированы факты отравления фальсифицированной алкогольной продукцией, в том числе со смертельным исходом. Было установлено, что отравление наступило в результате употребления фальсифицированного пивного напитка „Мистер сидр“», — сообщает пресс-служба районной полиции. Ранее URA.RU рассказало, что по России прокатилась волна массовых отравлений суррогатным сидром, в котором содержался метиловый спирт. В Минздраве РФ сообщили, что от отравления сидром скончалось около 30 человек. В МВД РФ заявили, что спирт для изготовления смертельного напитка был похищен у самарских силовиков. На сегодняшний день число пострадавших от напитка в России перевалило сто человек.