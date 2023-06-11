112: Стас Пьеха доставлен в больницу из-за проблем с сердцем

Российский певец Стас Пьеха был госпитализирован из-за болей в сердце. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Певцу стало плохо сегодня ночью и ему вызвали бригаду скорой помощи. Пьеха жаловался на боли в сердце», — говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас певец находится под наблюдением врачей кардиореанимации.
Как сообщает telegram-канал Shot, Пьеху доставили в Боткинскую больницу. О своем состоянии певец рассказал в соцсетях, где пожелал подписчикам себя беречь.
Ранее стало известно, что основатель группы «Комбинация» Виталий Окороков был доставлен в московскую больницу. Ему стало плохо после концерта. Он является автором российских хитов «Бухгалтер», «Американ бой», «Два кусочека колбаски».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!