112: Стас Пьеха доставлен в больницу из-за проблем с сердцем

11 июня 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Певец Стас Пьеха находится под наблюдением врачей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российский певец Стас Пьеха был госпитализирован из-за болей в сердце. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Певцу стало плохо сегодня ночью и ему вызвали бригаду скорой помощи. Пьеха жаловался на боли в сердце», — говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас певец находится под наблюдением врачей кардиореанимации. Как сообщает telegram-канал Shot, Пьеху доставили в Боткинскую больницу. О своем состоянии певец рассказал в соцсетях, где пожелал подписчикам себя беречь. Ранее стало известно, что основатель группы «Комбинация» Виталий Окороков был доставлен в московскую больницу. Ему стало плохо после концерта. Он является автором российских хитов «Бухгалтер», «Американ бой», «Два кусочека колбаски».

Российский певец Стас Пьеха был госпитализирован из-за болей в сердце. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Певцу стало плохо сегодня ночью и ему вызвали бригаду скорой помощи. Пьеха жаловался на боли в сердце», — говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас певец находится под наблюдением врачей кардиореанимации. Как сообщает telegram-канал Shot, Пьеху доставили в Боткинскую больницу. О своем состоянии певец рассказал в соцсетях, где пожелал подписчикам себя беречь. Ранее стало известно, что основатель группы «Комбинация» Виталий Окороков был доставлен в московскую больницу. Ему стало плохо после концерта. Он является автором российских хитов «Бухгалтер», «Американ бой», «Два кусочека колбаски».