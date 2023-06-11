112: Стас Пьеха доставлен в больницу из-за проблем с сердцем

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Благотворительный бал «Русская красавица». Екатеринбург, пьеха стас
Певец Стас Пьеха находится под наблюдением врачей Фото:

Российский певец Стас Пьеха был госпитализирован из-за болей в сердце. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Певцу стало плохо сегодня ночью и ему вызвали бригаду скорой помощи. Пьеха жаловался на боли в сердце», — говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас певец находится под наблюдением врачей кардиореанимации.

Как сообщает telegram-канал Shot, Пьеху доставили в Боткинскую больницу. О своем состоянии певец рассказал в соцсетях, где пожелал подписчикам себя беречь.

Ранее стало известно, что основатель группы «Комбинация» Виталий Окороков был доставлен в московскую больницу. Ему стало плохо после концерта. Он является автором российских хитов «Бухгалтер», «Американ бой», «Два кусочека колбаски».

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Российский певец Стас Пьеха был госпитализирован из-за болей в сердце. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Певцу стало плохо сегодня ночью и ему вызвали бригаду скорой помощи. Пьеха жаловался на боли в сердце», — говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас певец находится под наблюдением врачей кардиореанимации. Как сообщает telegram-канал Shot, Пьеху доставили в Боткинскую больницу. О своем состоянии певец рассказал в соцсетях, где пожелал подписчикам себя беречь. Ранее стало известно, что основатель группы «Комбинация» Виталий Окороков был доставлен в московскую больницу. Ему стало плохо после концерта. Он является автором российских хитов «Бухгалтер», «Американ бой», «Два кусочека колбаски».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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