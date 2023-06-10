Подросток в Челябинске ранил сверстника ножом во время дворовых разборок

Во время дворовой стычки подросток достал нож
В Челябинске подросток ранил сверстника ножом во время разборок во дворе дома на улице Кирова. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в УМВД России по Челябинску.
«Сообщение об инциденте с раненным подростком поступило в пятницу вечером из медицинского учреждения. Материалы по случившемуся переданы в следственный комитет», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что все участники конфликта установлены и опрошены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело. Известно, что участникам конфликта по 15-16 лет.
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