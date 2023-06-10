10 июня 2023
09 июня 2023

Подросток в Челябинске ранил сверстника ножом во время дворовых разборок

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Во время дворовой стычки подросток достал нож Фото:

В Челябинске подросток ранил сверстника ножом во время разборок во дворе дома на улице Кирова. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в УМВД России по Челябинску.

«Сообщение об инциденте с раненным подростком поступило в пятницу вечером из медицинского учреждения. Материалы по случившемуся переданы в следственный комитет», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что все участники конфликта установлены и опрошены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело. Известно, что участникам конфликта по 15-16 лет.

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В Челябинске подросток ранил сверстника ножом во время разборок во дворе дома на улице Кирова. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в УМВД России по Челябинску. «Сообщение об инциденте с раненным подростком поступило в пятницу вечером из медицинского учреждения. Материалы по случившемуся переданы в следственный комитет», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что все участники конфликта установлены и опрошены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело. Известно, что участникам конфликта по 15-16 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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