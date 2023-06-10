10 июня 2023

В «Ебидоеби» после массового отравления свердловчан появилась новая должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Тануки. Екатеринбург, суши, китайские палочки, роллы, палочки для еды
В компании после инцидента с отравлением свердловчан появилась должность санврача Фото:

В компании «Ебидоеби» в Екатеринбурге появилась должность санитарного врача по гигиене питания после случая массового заражения свердловчан сальмонеллезом. Специалист будет помогать обеспечивать безопасность продукции, сообщили в пресс-службе «Ебидоеби».

«После инцидента с массовым отравлением жителей Екатеринбурга у нас [в компании] появилась новая должность — санитарный врач по гигиене питания. Он будет помогать нам обеспечивать безопасность всей продукции», — говорится в сообщении компании в соцсети.

Также в «Ебидоеби» заявили, что теперь в компании будут пристальнее следить за хранением продуктов и заказывать готовые полуфабрикаты только от проверенных поставщиков. «Друзья, нам важно быть честными перед вами. Благодарим каждого за доверие и поддержку в этот непростой для нас период», — резюмировали в «Ебидоеби».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 32 человека заболели сальмонеллезом, съев роллы. Все пострадавшие заказывали пищу в заведении «Ебидоеби» на Щербакова, 20. После инцидента суд на три месяца приостановил работу службы доставки «Ебидоеби» в Екатеринбурге.

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В компании «Ебидоеби» в Екатеринбурге появилась должность санитарного врача по гигиене питания после случая массового заражения свердловчан сальмонеллезом. Специалист будет помогать обеспечивать безопасность продукции, сообщили в пресс-службе «Ебидоеби». «После инцидента с массовым отравлением жителей Екатеринбурга у нас [в компании] появилась новая должность — санитарный врач по гигиене питания. Он будет помогать нам обеспечивать безопасность всей продукции», — говорится в сообщении компании в соцсети. Также в «Ебидоеби» заявили, что теперь в компании будут пристальнее следить за хранением продуктов и заказывать готовые полуфабрикаты только от проверенных поставщиков. «Друзья, нам важно быть честными перед вами. Благодарим каждого за доверие и поддержку в этот непростой для нас период», — резюмировали в «Ебидоеби». Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 32 человека заболели сальмонеллезом, съев роллы. Все пострадавшие заказывали пищу в заведении «Ебидоеби» на Щербакова, 20. После инцидента суд на три месяца приостановил работу службы доставки «Ебидоеби» в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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