В «Ебидоеби» после массового отравления свердловчан появилась новая должность

11 июня 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

В компании после инцидента с отравлением свердловчан появилась должность санврача Фото: Размик Закарян © URA.RU В компании «Ебидоеби» в Екатеринбурге появилась должность санитарного врача по гигиене питания после случая массового заражения свердловчан сальмонеллезом. Специалист будет помогать обеспечивать безопасность продукции, сообщили в пресс-службе «Ебидоеби». «После инцидента с массовым отравлением жителей Екатеринбурга у нас [в компании] появилась новая должность — санитарный врач по гигиене питания. Он будет помогать нам обеспечивать безопасность всей продукции», — говорится в сообщении компании в соцсети. Также в «Ебидоеби» заявили, что теперь в компании будут пристальнее следить за хранением продуктов и заказывать готовые полуфабрикаты только от проверенных поставщиков. «Друзья, нам важно быть честными перед вами. Благодарим каждого за доверие и поддержку в этот непростой для нас период», — резюмировали в «Ебидоеби». Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 32 человека заболели сальмонеллезом, съев роллы. Все пострадавшие заказывали пищу в заведении «Ебидоеби» на Щербакова, 20. После инцидента суд на три месяца приостановил работу службы доставки «Ебидоеби» в Екатеринбурге.

В компании «Ебидоеби» в Екатеринбурге появилась должность санитарного врача по гигиене питания после случая массового заражения свердловчан сальмонеллезом. Специалист будет помогать обеспечивать безопасность продукции, сообщили в пресс-службе «Ебидоеби». «После инцидента с массовым отравлением жителей Екатеринбурга у нас [в компании] появилась новая должность — санитарный врач по гигиене питания. Он будет помогать нам обеспечивать безопасность всей продукции», — говорится в сообщении компании в соцсети. Также в «Ебидоеби» заявили, что теперь в компании будут пристальнее следить за хранением продуктов и заказывать готовые полуфабрикаты только от проверенных поставщиков. «Друзья, нам важно быть честными перед вами. Благодарим каждого за доверие и поддержку в этот непростой для нас период», — резюмировали в «Ебидоеби». Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 32 человека заболели сальмонеллезом, съев роллы. Все пострадавшие заказывали пищу в заведении «Ебидоеби» на Щербакова, 20. После инцидента суд на три месяца приостановил работу службы доставки «Ебидоеби» в Екатеринбурге.