Принятие Украины в ЕС сделает беднее другие страны союза

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Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
Евросоюз сократит свой бюджет, если туда вступит Украина, пишет Тони Барбер Фото:

Если Украина вступит в Евросоюз, Брюссель будет вынужден оказывать большую поддержку Киеву за счет других членов. Это приведет к значимому сокращению бюджета. Об этом предупреждает журналист Тони Барбер.

«В настоящее время 18 из 27 существующих членов ЕС получают от Брюсселя больше средств, чем платят сами, но после вступления Украины <…> это число может сократиться до четырех или пяти», — пишет обозреватель Financial Times Тони Барбер. По его словам, Украина будет получать больше отчислений как страна с густонаселенной территорией.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в ЕС. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что Киев примут в союз только в том случае, если он одержит победу над РФ. В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал Украине помочь вступить в Евросоюз.

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Если Украина вступит в Евросоюз, Брюссель будет вынужден оказывать большую поддержку Киеву за счет других членов. Это приведет к значимому сокращению бюджета. Об этом предупреждает журналист Тони Барбер. «В настоящее время 18 из 27 существующих членов ЕС получают от Брюсселя больше средств, чем платят сами, но после вступления Украины <…> это число может сократиться до четырех или пяти», — пишет обозреватель Financial Times Тони Барбер. По его словам, Украина будет получать больше отчислений как страна с густонаселенной территорией. В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в ЕС. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что Киев примут в союз только в том случае, если он одержит победу над РФ. В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал Украине помочь вступить в Евросоюз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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