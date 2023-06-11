Принятие Украины в ЕС сделает беднее другие страны союза

11 июня 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Евросоюз сократит свой бюджет, если туда вступит Украина, пишет Тони Барбер Фото: Официальный сайт Европарламента Если Украина вступит в Евросоюз, Брюссель будет вынужден оказывать большую поддержку Киеву за счет других членов. Это приведет к значимому сокращению бюджета. Об этом предупреждает журналист Тони Барбер. «В настоящее время 18 из 27 существующих членов ЕС получают от Брюсселя больше средств, чем платят сами, но после вступления Украины <…> это число может сократиться до четырех или пяти», — пишет обозреватель Financial Times Тони Барбер. По его словам, Украина будет получать больше отчислений как страна с густонаселенной территорией. В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в ЕС. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что Киев примут в союз только в том случае, если он одержит победу над РФ. В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал Украине помочь вступить в Евросоюз.

Если Украина вступит в Евросоюз, Брюссель будет вынужден оказывать большую поддержку Киеву за счет других членов. Это приведет к значимому сокращению бюджета. Об этом предупреждает журналист Тони Барбер. «В настоящее время 18 из 27 существующих членов ЕС получают от Брюсселя больше средств, чем платят сами, но после вступления Украины <…> это число может сократиться до четырех или пяти», — пишет обозреватель Financial Times Тони Барбер. По его словам, Украина будет получать больше отчислений как страна с густонаселенной территорией. В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в ЕС. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что Киев примут в союз только в том случае, если он одержит победу над РФ. В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал Украине помочь вступить в Евросоюз.