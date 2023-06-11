Мужчина с силой дергал все двери в квартиры на лестничной клетке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Нижневартовска (ХМАО), проживающие по адресу Мира 62 обеспокоены поведением мужчины, попавшим на камеры наблюдения в подъезде. На видео, размещенном в соцсети, незнакомец подходил ко всем дверям на лестничной клетке, сильно дергал и пытался их открыть.

«Мужчина ходит по подъездам и пытается попасть внутрь квартир. Данная запись — подъезд дома по улице Мира 62», — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Автор видео просит подписчиков распространить запись, а так же быть внимательными и не оставлять открытыми двери в квартиру.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) ночью 10 июня возле остановки на улице Мира толпа мужчин устроила потасовку. Очевидцы в соцсети поделились, что было слышно очень много криков.