11 июня 2023

Топ-менеджер СберНПФ дал совет, как научить ребенка пользоваться деньгами

Топ-менеджер СберНПФ Гилязов: ребенку нужно давать деньги на карманные расходы
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются трудом, сказал Тимур Гилязов Фото:

Ребенку необходимо дать понять, что деньги добываются трудом, и что не всегда есть возможность купить понравившуюся вещь. Для этого родителям нужно давать своим детям карманные деньги. Об этом рассказал руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.

«Первое, что необходимо усвоить ребенку в возрасте пяти-семи лет, — это то, что деньги — ограниченный ресурс. Важно объяснить: деньги получают за труд, а у каждой вещи есть цена, и не всегда возможно купить понравившуюся вещь здесь и сейчас. Родителям стоит давать детям карманные деньги», — заявил Тимур Гилязов в беседе с RT.

По словам специалиста, ребенок будет учиться ответственности, распоряжаясь своими деньгами, а также правильно расставлять приоритеты. Гилязов уверен, что отношение человека к тратам и накоплением формируется еще в детстве. Скорее всего, оно повлияет на его финансовое отношение в будущем.

Ранее стало известно, что в школах ЯНАО намерены ввести уроки финансовой грамотности для учеников начальных классов. В окружном департаменте образования заявили, что это поможет школьникам научиться контролировать и анализировать доходы.

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Ребенку необходимо дать понять, что деньги добываются трудом, и что не всегда есть возможность купить понравившуюся вещь. Для этого родителям нужно давать своим детям карманные деньги. Об этом рассказал руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов. «Первое, что необходимо усвоить ребенку в возрасте пяти-семи лет, — это то, что деньги — ограниченный ресурс. Важно объяснить: деньги получают за труд, а у каждой вещи есть цена, и не всегда возможно купить понравившуюся вещь здесь и сейчас. Родителям стоит давать детям карманные деньги», — заявил Тимур Гилязов в беседе с RT. По словам специалиста, ребенок будет учиться ответственности, распоряжаясь своими деньгами, а также правильно расставлять приоритеты. Гилязов уверен, что отношение человека к тратам и накоплением формируется еще в детстве. Скорее всего, оно повлияет на его финансовое отношение в будущем. Ранее стало известно, что в школах ЯНАО намерены ввести уроки финансовой грамотности для учеников начальных классов. В окружном департаменте образования заявили, что это поможет школьникам научиться контролировать и анализировать доходы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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