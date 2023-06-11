В Свердловской области ищут мужчину, который пропал в мае. Фото

12 июня 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома 17 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) пропал 28-летний Сергей Рубенин. Он ушел из дома 17 мая в неизвестном направлении, сообщили волонтеры. «Внимание, в Первоуральске пропал 28-летний Сергей Рубенин. Родные ищут его с 17 мая», — пояснили в пресс-службе поискового отряда Abris. Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, темно-русые короткие волосы, карие глаза. Он был одет в темные штаны и синий бомбер. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (999) 560-66-13 или +7 (961) 767-17-49. Также представители Abris просят помочь добровольцев расклеить ориентировки на улицах. Рубенин был одет в синий бомбер Фото: сообщество «ДПСО ABRIS» в соцсети «ВКонтакте»

В Первоуральске (Свердловская область) пропал 28-летний Сергей Рубенин. Он ушел из дома 17 мая в неизвестном направлении, сообщили волонтеры. «Внимание, в Первоуральске пропал 28-летний Сергей Рубенин. Родные ищут его с 17 мая», — пояснили в пресс-службе поискового отряда Abris. Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, темно-русые короткие волосы, карие глаза. Он был одет в темные штаны и синий бомбер. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (999) 560-66-13 или +7 (961) 767-17-49. Также представители Abris просят помочь добровольцев расклеить ориентировки на улицах.