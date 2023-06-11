11 июня 2023

В Свердловской области ищут мужчину, который пропал в мае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ушел из дома 17 мая (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) пропал 28-летний Сергей Рубенин. Он ушел из дома 17 мая в неизвестном направлении, сообщили волонтеры.

«Внимание, в Первоуральске пропал 28-летний Сергей Рубенин. Родные ищут его с 17 мая», — пояснили в пресс-службе поискового отряда Abris.

Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, темно-русые короткие волосы, карие глаза. Он был одет в темные штаны и синий бомбер.

Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (999) 560-66-13 или +7 (961) 767-17-49. Также представители Abris просят помочь добровольцев расклеить ориентировки на улицах.

Рубенин был одет в синий бомбер
Рубенин был одет в синий бомбер
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) пропал 28-летний Сергей Рубенин. Он ушел из дома 17 мая в неизвестном направлении, сообщили волонтеры. «Внимание, в Первоуральске пропал 28-летний Сергей Рубенин. Родные ищут его с 17 мая», — пояснили в пресс-службе поискового отряда Abris. Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, темно-русые короткие волосы, карие глаза. Он был одет в темные штаны и синий бомбер. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (999) 560-66-13 или +7 (961) 767-17-49. Также представители Abris просят помочь добровольцев расклеить ориентировки на улицах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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