Мужчина ушел из дома 17 мая (архивное фото)
В Первоуральске (Свердловская область) пропал 28-летний Сергей Рубенин. Он ушел из дома 17 мая в неизвестном направлении, сообщили волонтеры.
«Внимание, в Первоуральске пропал 28-летний Сергей Рубенин. Родные ищут его с 17 мая», — пояснили в пресс-службе поискового отряда Abris.
Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, темно-русые короткие волосы, карие глаза. Он был одет в темные штаны и синий бомбер.
Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (999) 560-66-13 или +7 (961) 767-17-49. Также представители Abris просят помочь добровольцев расклеить ориентировки на улицах.
Рубенин был одет в синий бомбер
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!